انت الأن تتابع خبر هبوط كبير لسعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 29 اغسطس 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نظرًا لتراجع أسعار الذهب عالميًا، تشهد أسعار الذهب في السعودية تقلبات مستمرة، مما يجعل متابعة الأسعار أمرا حيويا للمستثمرين وعشاق شراء الذهب. اليوم، شهدت أسعار الذهب انخفاضًا بمقدار 20 دولارًا للأونصة دفعة واحدة، حيث تختلف الأسعار حسب العيار، الذي يحدد نسبة نقاء الذهب في كل جرام.

فيما يلي نظرة على أسعار جرام الذهب الحالية حسب العيار في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أسعار البيع والشراء في المحلات التجارية.

أسعار جرام الذهب اليوم في السعودية بدون ضريبة

تعد أسعار الذهب من المعلومات الأساسية التي يهتم بها الكثيرون في المملكة، سواء كانوا مستثمرين أو محبي اقتناء الذهب، حيث تختلف الأسعار وفقًا للعيار ونسبة نقاء الذهب. اليوم، تراجع سعر الذهب في السعودية والدول العربية بعد انخفاض قيمته بمقدار 20 دولارًا للأونصة، ليصل إلى 2,506.27 دولارًا، مقارنة بـ 2,520 دولارًا في تعاملات الأمس.

تحديث لسعر الذهب اليوم

تقدم أسعار الذهب في السعودية اليوم بالدولار الأمريكي والريال السعودي بدون ضريبة على النحو التالي:

الذهب عيار 24 يبلغ سعره 302.27 ريال سعودي أو 80.59 دولار أمريكي.

الذهب عيار 22 سعره 276.88 ريال سعودي أو 73.82 دولار أمريكي.

الذهب عيار 21 يُسعر بـ 264.49 ريال سعودي أو 70.51 دولار أمريكي.

الذهب عيار 18 يصل سعره إلى 226.71 ريال سعودي أو 60.44 دولار أمريكي.

الذهب عيار 14 يقدر بـ 176.83 ريال سعودي أو 47.14 دولار أمريكي.

الذهب عيار 12 يُسعر بـ 151.14 ريال سعودي أو 40.29 دولار أمريكي.

الذهب عيار 10 سعره 126.05 ريال سعودي أو 33.60 دولار أمريكي.

الذهب عيار 9 يبلغ سعره 113.35 ريال سعودي أو 30.22 دولار أمريكي.

الذهب عيار 8 يصل إلى 100.66 ريال سعودي أو 26.84 دولار أمريكي.

الأونصة الذهبية تُسعر بـ 9,400.75 ريال سعودي أو 2,506.27 دولار أمريكي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع الضريبة

عند شراء الذهب من المحلات التجارية في المملكة، يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة، مما يؤثر على السعر النهائي. كما أن أسعار الذهب الجديد تختلف عن أسعار الذهب المستعمل. حالياً، أسعار الشراء الجديد مع الضريبة هي:

الذهب عيار 22 بـ 279.75 ريال سعودي.

الذهب عيار 21 بـ 269.51 ريال سعودي.

الذهب عيار 18 بـ 244.71 ريال سعودي.

أما أسعار البيع للذهب المستعمل مع الضريبة فهي:

الذهب عيار 22 بـ 233.60 ريال سعودي.

الذهب عيار 21 بـ 223.15 ريال سعودي.

الذهب عيار 18 بـ 191.27 ريال سعودي.