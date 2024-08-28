نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تحدد آليات سد الاحتياج التعليمي لشاغلي الوظائف التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التعليم، آليات سد الاحتياج التعليمي لشاغلي الوظائف التعليمية، خلال العام الدراسي الحالي 1446هـ. وأوضحت الوزارة في دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الحالي، أن الآليات تشمل جميع شاغلي الوظائف التعليمية، ما عدا من يعمل مساعد معلم وهو من يمارس مهمات مساندة لمهنة التعليم؛ لعدم وجود نصاب تعليمي لهم ضمن اللائحة، وبما لا يتعارض مع المواد ذات الصلة في الأنظمة واللوائح والتعاميم.وأشارت إلى أنه يكون سد الاحتياج التعليمي وفق الآتي: داخل المدرسة من مهمات مدير المدرسة ولا يعتبر إسناد الحصص التدريسية تكليفًا، وداخل القطاع من مهمات إدارة أو قسم شؤون المعلمين بإدارة التعليم، أو من يفوض في مكاتب التعليم بالتنسيق مع إدارة شؤون المعلمين، وخارج القطاع من داخل الإدارة التعليمية من مهمات إدارة أو قسم شؤون المعلمين وصلاحيات مدير التعليم، ويُرفع تقرير بذلك لكل فصل دراسي لوكيل الوزارة للموارد البشرية والتكليف عن بعد بين إدارات التعليم من مهمات الإدارة العامة لشؤون المعلمين وصلاحيات وكيل الوزارة للموارد البشرية، ويُرفع تقرير بذلك لكل فصل دراسي لنائب وزير التعليم. وأكدت (التعليم) ضرورة أن يكون تكليف المعلم داخل القطاع الذي يعمل به، وفي حال استدعت المصلحة التعليمية تكليف المعلم خارج القطاع الذي يعمل به فيتم تكليف المعلم بين القطاعات داخل نطاق الإدارة؛ وفق مبررات تقدم لصاحب الصلاحية، وذلك بتكليف المعلم كليًا أو جزئيًا أو عن بعد، ولمدة فصل دراسي واحد قابل للتمديد لفصل آخر، وبما لا يتجاوز عامًا دراسيًا واحدًا، ولا يتجاوز مسافة الانتداب ويتم تنفيذ ذلك من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ويكون التكليف من وفر التخصص في مدارس القطاع المراد التكليف منه على أن يبدأ التكليف من تاريخ صدور القرار حتى نهاية العام الدراسي، ما لم يتم إنهاؤه قبل ذلك للمصلحة التعليمية أو لزوال سببه بما لا يتجاوز نهاية العام الدراسي، ويحق للإدارة إعادة التكليف خلال العام الحالي.

حالات تكرار التكليف أوضح دليل الوزارة للاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الحالي، أن الحالات التي يتم تكرار تكليف المعلم بسد الاحتياج التعليمي هي: إذا كان نصاب المعلم 50% فأقل من نصابه التدريسي وفق رتبته التعليمية، وإذا نقل المعلم داخليًا أو خارجيًا والمعلم في المدارس ذات المبنى الواحد (مشتركة في المبنى ومستقلة في الإدارة)، وإذا رغب المعلم إعادة تكليفه لسد احتياج أو موازنة واقتضت المصلحة التعليمية في حال عدم رغبة معلم آخر لم يسبق تكليفه، وبعد مرور عامين دراسيين على آخر تكليف للمعلم، بما لا يتعارض مع ما سبق إذا لم يوجد معلم آخر في المدرسة لم يكلف، وإذا لم ينفذ المعلم أو لم يستكمل مدة تكليفه لأي سبب من الأسباب وعدم وجود معلم آخر يقوم بسد الاحتياج التعليمي. نصاب المعلم المكلف شددت الوزارة على ألا يزيد نصاب المعلم المراد تكليفه للموازنة في مدرسته الأساسية عن 50% من نصابه التدريسي، وفق رتبته التعليمية، وأن تزيد أنصبة المعلمين في المدرسة المراد التكليف لها للموازنة عن 75% من أنصبتهم التدريسية التخصص - المواد المسندة، وفق رتبهم التعليمية وألا يزيد نصاب المعلم المكلف (كليًا أو جزئيًا) للموازنة عن أنصبة معلمي نفس التخصص في المدرسة المكلف بها، على أن يتم التعامل مع معلمي التربية الخاصة في سد احتياج التعليم العام وفق الآتي: معلمو التربية الخاصة الذين لم يسند لهم نصاب تدريسي في التربية الخاصة يعاملون معاملة معلمي التعليم العام من حيث الأنصبة التدريسية، حسب رتبهم ويسد الاحتياج في المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية، ومعلمو التربية الخاصة من حملة الدبلوم بعد البكالوريوس، ولم يسند له نصاب تدريسي في التربية الخاصة يعاملون معاملة معلمي التعليم العام من حيث الأنصبة التدريسية حسب رتبهم ويسد الاحتياج بتخصص البكالوريوس حسب مرحلة مؤهله.