انت الأن تتابع خبر فرصة لا تعوض احصل على سيارة تويوتا كورولا مستعملة بسعر رخيص في السعودية 1446 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تويوتا كورولا تعد من السيارات الصغيرة الشهيرة بكونها اقتصادية في استهلاك الوقود. إذا كنت تفكر في شراء تويوتا كورولا مستعملة، يمكنك البحث في السوق المحلي أو عبر الإنترنت للعثور على خيارات متعددة بأسعار متنوعة. تختلف الأسعار حسب موديل السيارة وحالتها، فضلا عن عدد الكيلومترات التي قطعتها. فيما يلي دليل مفصل لمساعدتك في اختيار أفضل سيارة تويوتا كورولا مستعملة:

نصائح عند شراء سيارة تويوتا كورولا مستعملة

فحص دقيق: تأكد من فحص حالة المحرك، نظام الكهرباء، والهيكل الخارجي والداخلي للسيارة بدقة قبل الشراء.

التحقق من سجل الصيانة: اطلب الاطلاع على سجل الصيانة وتاريخ السيارة لضمان أنها قد تلقت العناية اللازمة.

سلامة الأوراق: تحقق من صحة وسلامة أوراق السيارة والمستندات القانونية المتعلقة بها.

تويوتا كورولا 2006

المواصفات: سيارة صغيرة اقتصادية، بمحرك سعة 1.8 لتر، وقوة تصل إلى 130 حصان. تتوفر بناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو أوتوماتيكي بأربع سرعات، وسرعتها القصوى تصل إلى 195 كم/ساعة.

الأسعار: تتراوح بين 10,000 ريال سعودي و20,000 ريال سعودي، بناءً على الحالة وعدد الكيلومترات ومستوى التجهيزات.

تويوتا كورولا 2010

المواصفات: سيارة صغيرة واقتصادية بمحركات سعة 1.6 لتر أو 1.8 لتر، وقوة تصل إلى 132 حصان. تتوفر بناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو أوتوماتيكي بأربع سرعات.

الأسعار: تتراوح بين 30,000 ريال سعودي و45,000 ريال سعودي، حسب الفئة والحالة وعدد الكيلومترات.

تويوتا كورولا 2014

المواصفات: سيارة صغيرة اقتصادية، بمحرك سعة 1.6 لتر أو 1.8 لتر، بقوة تصل إلى 132 حصان أو 140 حصان حسب المحرك. تتوفر بناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو أوتوماتيكي بست سرعات. الاستهلاك يتراوح بين 6 لتر/100 كم و8 لتر/100 كم، حسب الخيارات المتاحة. تأتي مزودة بمزايا متعددة مثل نظام صوتي عالي الجودة، نظام أمان إلكتروني، تحكم في التكييف، ونظام ملاحة.

الأسعار: تتراوح بين 35,000 ريال سعودي و50,000 ريال سعودي، بناء على الحالة وعدد الكيلومترات والمستوى التجهيزي.