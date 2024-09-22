نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنظّم فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني الـ94 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظّمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ممثلة بمكتب حي السفارات مساء اليوم، فعاليات متنوعة احتفًاء باليوم الوطني الـ94 للمملكة، وذلك في ساحة الكندي بحي السفارات.

وتأتي الفعالية ضمن جهود مكتب حي السفارات لتعزيز التبادل الثقافي بين مختلف الجنسيات، والتي ركزت الفعالية على إبراز الموروث السعودي والتنوع الثقافي في المملكة، ومدى اعتزاز وفخر أبناء الوطن كافة بانتمائهم لوطن يملك هذا الموروث والتنوع الثقافي.

وشهدت الفعالية إقبالًا جيدًا من سكان وزوار حي السفارات للمشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية السعيدة.

وتضمنت احتفالية الهيئة فقرات متنوعة، شملت عروضًا مسرحية وفلكلورية وضوئية، ومسيرات وطنية وركنًا لاستعراض إنجازات المملكة، بالإضافة إلى أركان مخصصة للأطفال وأخرى للتصوير، وأركانًا لعرض وتذوق الأكلات الشعبية السعودية المتنوعة.

يذكر أن الهيئة ركزت في احتفاليتها على تعريف الزوار بالتراث السعودي، والإرث الثقافي العريق للمملكة، إضافةً لاستعراض المنجزات الوطنية والمستقبل الواعد للمملكة في ظل رؤية 2030، التي قدمت من خلالها فقرات روعي فيها أن تقدم أجواء ممتعة وتفاعلية، وملهمة للحضور