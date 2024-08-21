نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة الملك سعود يكرم الفائزين بجائزة "جستن" للتميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كرم رئيس جامعة الملك سعود المكلف الدكتور عبدالله السلمان الفائزين والفائزات بجائزة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية للتميز في دورتها الثالثة، كما دشن الدورة الرابعة للجائزة.

وفاز بالجائزة في فئة الرواد، معالي رئيس مكتب التربية العربي -نائب وزير التعليم السابق- الدكتور عبدالرحمن العاصمي، وفي فئة رواد الجمعية الدكتور فهد الشايع وفي فئة الكتاب فاز كتاب النظرية المعرفية من تأليف الدكتورة ريم الدايل والدكتورة أفراح المطيري والدكتورة منيرة الثمالي، أما في فئة الرسائل العلمية للدكتوراة ففاز بالمركز الأول الدكتورة مشاعل بنت عبدالله الدوسري، وفاز بالمركز الثاني مناصفة الدكتورة زهرة بنت عبد الرب المصعبي والدكتورة غلباء بنت فيصل العتيبي.

وتضمن الحفل فيلما تعريفيا عن الجمعية وآخر عن الجائزة، ثم كلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربية النفسية الأستاذ الدكتور فايز الفايز استعرض خلالها جهود "جستن" على مدى 40 عاما.

وهنأ الدكتور السلمان الفائزين، مشيدا بالجهود المتميزة التي تقوم بها الجمعية من خلال استثمارها لخبرتها التي تمتد لأكثر من 40 عاما فيما يتوافق ويتواكب مع التوجيهات التعليمية الحديثة