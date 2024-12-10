خطوات التسجيل في قرعة الحج 2025 بالمغرب وأهم شروط التسجيل

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الرياض - أحمد صلاح - قامت وزارة الأوقاف في المغرب بالإعلان عن بدء مرحلة التسجيل في قرعة الحج لعام 2025، حيث يمكنك الآن التقدم لطلب الحصول على هذه القرعة من أجل الفوز بفرصة أداء فريضة الحج لذلك سيتم التعرف على جميع الخطوات التي من خلالها سوف تتمكن من التسجيل في قرعة الحج بالمغرب ولكن قامت الوزارة بوضع عدة شروط هامة من أجل التسجيل والحصول على هذه الخدمة تابع معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

خطوات التسجيل في قرعة الحج بالمغرب 2025

سوف نقدم إليكم أهم الخطوات الواجب اتباعها لكي تتمكن من التسجيل في قرعة الحج وذلك من خلال الخطوات التالية.

زيارة موقع وزارة الأوقاف في المغرب. الضغط على أيقونة تسجيل الدخول ومنها النقر على زر الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك الضغط على خانة التسجيل في قرعة الحج والعمرة لعام 2025. ثم عليك القيام بكتابة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة لعملية التسجيل. عليك إدخال كافة البيانات المطلوبة في نموذج استمارة الحج بحيث تكون دقيقة. ثم يتم رفع كافة مستندات أوراق التسجيل في القرعة. القيام باختيار خانة ارسال الطلب. سوف يتم دراسة الطلب والتأكد من جميع البيانات وسيتم إرسال الرد.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025 في المغرب

حتى يتم الحصول على فرصة أداء مناسك الحج لابد من توافر جميع الشروط التي وضعتها وزارة الأوقاف وهي كالآتي.