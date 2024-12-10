“بقسط 625 ريال شهري” أحصل على تمويل كنف من بنك التنمية الاجتماعية وشروط سهلة وميسرة 1446

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الرياض - أحمد صلاح - تم إطلاق تمويل كنف من بنك التنمية الاجتماعية للأرامل والمطلقات الذين لم يعولوا أبناء وذوي الإعاقات الكلية أو الجزئية، وذلك بهدف مساعدتهم في الحياة المعيشية، كما يتميز ذلك التمويل عن غيره من التمويلات الأخرى المقدمه من مختلف البنوك، بقسط شهري بسيط ولا يتطلب كفيل أو تحويل الراتب.

تمويل كنف من بنك التنمية الاجتماعية

يمكن التقديم على تمويل كنف والحصول عليه، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

اختار كلمة منتجاتنا من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية، ثم كلمة التمويلات الشخصية.

تحديد كلمة تمويل اجتماعي.

تحديد كلمة تمويل اجتماعي. سوف تظهر عدة تمويلات متنوعة، اختار منها كلمة تمويل كنف.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الأماكن المخصصة لها بشكل دقيق مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد واسم المستخدم.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

النقر على كلمة تقديم الطلب، وسوف يتم النظر فيه والرد بالموافقة أو الرفض.

في حالة الموافقة، فسوف يتم صرف قيمة التمويل عبر إيداعها في الحساب البنكي.

مميزات تمويل كنف بنك التنمية الاجتماعية

هناك العديد من المميزات التي تخص تمويل بنك التنمية الاجتماعية، وهذه المميزات تتمثل في الآتي:

يمكن الحصول على ذلك التمويل دون دفع أي رسوم، ويتم منحه للمتقدمة بناء على وثيقة التأمين.

يمكن سداده بقسط شهري يصل إلى 625 ريال.

كما أن يصل متوسط قيمة التمويل المقدم من البنك إلى 30 ألف ريال.

يتم سداد قيمة الأقساط على مدة تصل إلى خمسة سنوات يتم تقسيمها على دفعات بشكل شهري.

شروط تمويل بنك التنمية الاجتماعية

يجب توافر عدة شروط في المرأة المتقدمة للحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية، وهذه الشروط تتمثل في الآتي: