مناطق "موسم الرياض" تحتفل بفوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل "موسم الرياض" اليوم، مع زوّاره بفوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034، وسط أجواء احتفالية وطنية كبرى وفرحة عارمة عمّت جميع مناطق الموسم.

وشهدت مناطق "بوليفارد سيتي"، و"بوليفارد وورلد"، و"وندرجاردن"، و"ذا جروفز" توافد مئات الآلاف من الجماهير لمتابعة هذا الحدث التاريخي.

وتم عرض لحظة الإعلان عبر الشاشات الكبرى بالبث المباشر للجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم، ما أضاف أجواءً حماسية ومشاعر فخر كبيرة.

وفي "بوليفارد سيتي"، جرى توزيع الأعلام وإطلاق البالونات باللونين الأخضر والأبيض، ورفرفة الجمهور بالعلم السعودي، كما تم توزيع قمصان تحمل هوية الاستضافة.

وفي "ذا جروفز" شاركت مسيرة من الخيّالة التي حملت علم المملكة لتضيف لمسة خاصة للأجواء الوطنية، وسط أغاني وطنية وفرحة عمت المكان.

وأضاءت الألعاب النارية سماء "بوليفارد سيتي"، في لحظة جسّدت الفرحة الكبرى بهذا الإنجاز الوطني الكبير، الذي يُعد علامة فارقة في تاريخ الرياضة السعودية والعالمية