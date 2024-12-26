وفقًا لخبيرة الفلك والأبراج اللبنانية كارمن شماس، فإن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج العقرب قد يكون عامًا كاملًا، قد يُغير كوكب المشتري، والذي يُعرف بكونه كوكب الحظ والسعادة، من حياة مواليد برج العقرب، وقد تتغير الكثير من الأمور حولهم لتسير في اتجاه تحقيق مصالحهم الشخصية.

توقعات كارمن شماس لمواليد برج العقرب 2025

توضح كارمن شماس أن مواليد برج العقرب خلال عام 2025 قد يتمكنون من التغريد خارج السرب، وتنفيذ خططهم وأهدافهم على طريقتهم الخاصة. يمكن أن يتم اعتبار عام 2025 بالنسبة لمواليد برج العقرب عام التنويع وإدخال التغييرات وإجراء التعديلات من خلال نهج وطريقة العقرب الخاصة، قد تصل التغييرات إلى حد تغيير شخصية برج العقرب ذاتها، قد تصبح شخصياتهم أكثر نضجًا وانفتاحًا، وقد ينظرون إلى الأمور والأحداث المختلفة بطريقة تحليلية عميقة ومميزة.

قد يصل مواليد برج العقرب خلال هذا العام إلى حلول فعالة لكافة المشكلات التي قد تواجههم، سواء مشكلات مهنية أو مالية أو اجتماعية، قد يحصل العقرب أيضًا على الدعم والمساعدة خلال هذا العام من أشخاص أو جهات غير متوقعة. أيضًا، الأشخاص الذين يرغبون في السفر أو الدراسة بالخارج أو اتخاذ بعد القرارات الجريئة، والتي لم يتمكنوا من اتخاذها سابقًا، قد ينفتح لهم الباب خلال هذا العام لتحقيق وتنفيذ كل هذه الأمور، واتخاذ هذه القرارات.

على الصعيد العاطفي، قد يكون هذا العام جيدًا للغاية، لكن قد يخوض بعض الأشخاص الذين قد يتعرضون لمضايقات من كوكب أورانوس بعض المشكلات التي سيكون عليهم التعامل معها بفعالية وحكمة.