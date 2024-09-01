توقعات برج الثور لشهر سبتمبر 2024 مع غالية بكفلاوي

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- تاريخ النشر: منذ ساعة
بقلم: غالية بكفلاوي
ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الثور هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.
توقعات برج الثور لشهر سبتمبر 2024
شهر جيد عامة بأشعة الشمس من برج العذراء، ورغم تراجع أغلب الكواكب، إلا أنك تحاول تنظيم أوضاعك ودفعها للأمام قد تزداد المسؤوليات والمهام، وقد تقبل على عمل جديد أو قرار يخص وضع مهني أو عاطفياً بحياتك هناك بدايات جديدة.
من تاريخ 3 سبتمبر تتحرر من التأثيرات المتعبة لكوكب عطارد ببرج الأسد بعد تاريخ 9، وخاصة أنها أتعبتك وارهاقتك من الناحية المالية والعائلية بتاريخ 9 ينتقل عطارد لبرج العذراء لتبدأ بمرحلة جديدة ومختلفة أهمها التعويضات المالية، ومن الوارد ان تقبل على عملية بيع أو شراء مهمة، ولكن كن منتبهاً لقراراتك المريخ ببرج السرطان طوال الشهر هو بموقع مناسب يجعلك أكثر قوة وأكثر نشاطاً، ولكن ربما ببعض الأحيان يجعلك متسرعاً ببعض الإجراءات لذلك اهتم بدراسة قراراتك بشكل كافي وكامل.
كوكب أورانوس يتراجع ببرجاك اعتبارا من أول الشهر وهو كوكب المهنة؛ مما يشير لا تغييرات باوضاعك المهنية، وقد تكون مفاجئة بأواخر الشهر هناك موضوع سفر يحسم وبآخر عشرة أيام من الشهر وعند دخول الشمس لبرج الميزان وكذلك عطارد بتاريخ 23 تهتم بهذه الفترة باوضاعك المالية واوضاعك المهنية، وقد تبدأ بجديد وبمسار جديد أيضا هناك إجراء مهني من نوع آخر الزهرة ببرج الميزان الزهرة ببرج الميزان تعني بالنسبة لك حب جديد أو ارتباط رسمي بشكل نهائي أو قرار بالانفصال بالنسبة للعلاقات الهشة أو الغير مستقرة.
قد تضطر بهذا الشهر الاعتناء بشخص غالي على قلبك وممكن من الناحية الصحية من المفيد الانتباه لصداقاتك خلال هذا الشهر، ففي تاريخ 18 يحدث اكتمال وخسوف للقمر ببرج الحوت، وهذا يعني نهاية مرحلة أو نهاية بعض العلاقات الاجتماعية بحياتك الصداقات تعني لك الكثير بهذا الشهر ولا بد من ان تمر بتجربة مهمة على هذا الصعيد الأمور المالية إلى تحسن والأوضاع العائلية تصبح أكثر ازدهارا.
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