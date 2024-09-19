توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 للدول العربية: مثيرة للجدل

توقعت ليلى عبد اللطيف، خلال سلسلة توقعاتها للعام 2024 سلسلة من التطورات والأحداث والتحولات السياسية والأمنية الهامة سيشهدها الوطن العربي، بالأخص فلسطين ولبنان، فيما يلي أهم توقعات ليلي عبد اللطيف للعام 2024.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 السعودية

توقعت ليلى عبد اللطيف وجود شخصية عربية محبوبة ومرموقة تكون من بين المرشحين الرئيسيين لجائزة نوبل للسلام في عام 2024، من خلال تحقيق إنجاز عربي كبير يسهم في بداية مرحلة السلام وبوجود موقف عربي موحد. وترى أن ولي العهد السعودي قد يكون لديه فرصة حصول على هذه الجائزة، وأن السودان سيكون مدخلاً لهذه المبادرة.

كما أشارت أيضاً إلى وجود إنجاز رياضي كبير يتم تحقيقه في المملكة العربية السعودية في مباراة بين فريقي الهلال والنصر. ومن المتوقع أن نشهد نصراً رياضياً مهماً في هذا السياق.

وأشارت توقعات ليلى عبد اللطيف إلى وجود فرص كبيرة لتحقيق إنجازات ملموسة ومبهرة في المملكة العربية السعودية، سواء في المجال السياسي والدبلوماسي أو في المجال الرياضي، مما يعزز التفاؤل والتطلعات للمستقبل.

شاهدي أيضاً: توقعات ميشال حايك 2024: مواليد هذه الأبراج الأوفر حظاً

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 لمصر

وفقاً لتوقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2024، من المتوقع أن تشهد مصر استقراراً في الوضع الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية. سيتم العمل أيضاً على إطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة مثل مشروع قناة السويس الجديدة، مما سيسهم في تعزيز التنمية وتحسين البنية التحتية للبلاد.

توقعت ليلى عبد اللطيف أيضاً، أن يشهد الشارع المصري هتافاً يدعم الرئيس السيسي، وهناك تقارب متوقع بين مصر وقطر وإيران. كما تنبأت أيضاً بحالة من الحزن والحداد في مصر بسبب غياب وجه مصري مشهور.

توقعات ليلى عبد اللطيف فلسطين

توقعت ليلى عبد اللطيف حدوث تطورات مهمة في فلسطين. أشارت إلى أن قضية تحرير الأسرى والرهائن الإسرائيليين ستشهد مفاجآت غير متوقعة، حيث ستفرض حركة حماس شروطها على الأرض، وقد يحدث انسحاب مفاجئ لبعض الضباط والجنود الإسرائيليين من معركة غزة.

وأضافت أن إسرائيل ستمر بأكبر انقلاب شعبي وسياسي في تاريخها، كما ستواجه أيضاً أكبر فشل عسكري في تاريخها من خلال ثلاث حروب حاسمة، بما في ذلك حرب غزة. بالإضافة إلى ذلك، توقعت ليلى عبد اللطيف لقاءً تاريخياً بين السيد حسن نصر الله وقيادة عربية خليجية بارزة، ومن الممكن أن يتم اللقاء في إحدى الدولة الإسلامية البارزة.

وقالت إن قضية تحرير الأسرى وتطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستكون مفاجئة للجميع، وستؤثر على الساحة السياسية والعسكرية في المنطقة.

شاهدي أيضاً: خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لهنا الزاهد وشيرين في 2024: تطورات عاطفية

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 لبنان

توقعت ليلى عبد اللطيف أن يشهد لبنان أمطاراً غزيرة تتسبب في فيضانات وأزمات، وأشارت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه التحديات قبل وقوع الكارثة. وتوقعت أيضاً أزمة في انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان وتأجيلات نتيجة الخلافات المسيحية بشأن اسم الرئيس. وألمحت إلى أن البطريرك الراعي قد يتخذ موقفاً صادماً لدفع جميع الأطراف لتحمل مسؤولياتهم الوطنية.

وفيما يتعلق بالمشاهد القادمة للأمطار والعواصف التي ستغمر الشوارع اللبنانية، فإنها ستكون مشهداً طبيعياً في ظل تصاعد الأزمات والتحديات. وحذرت ليلى عبد اللطيف من ضرورة إيجاد حلول قبل وقوع الكارثة، خاصة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وأشارت أيضاً إلى أن أزمة انتخاب رئيس الجمهورية والخلافات المسيحية بشأن اسم الرئيس ستؤدي إلى انزعاج البطريرك الراعي، ومن الممكن أن يتخذ موقفاً صادماً يدفع الجميع لتحمل مسؤولياتهم الوطنية.

كما أكدت ليلى عبد اللطيف أن الأضواء الإعلامية ستتجه نحو مدير العام للأمن العام بالإنابة، اللواء إلياس البيسري، لحدث هام. وسيكون للبيسري دور مهم في البدلة العسكرية والبدلة السياسية، وقد يكون له تأثير رئاسي أو في سياق آخر.

وفيما يتعلق بلقاء تاريخي، توقعت ليلى عبد اللطيف لقاءً بين السيد حسن نصر الله وإحدى القيادات العربية الخليجية المرموقة، ولم تستبعد أن يحدث هذا اللقاء في دولة إسلامية بارزة. وأشارت إلى أن نصر الله سيواجه خيارين كبيرين في العام 2024، وقد يتصدى لهما بحكمته وأحكامه، وسيشهد تأييداً جماهيرياً من أنصار حزب الله وجمهور المقاومة.

شاهدوا التوقعات الكاملة لليلى عبد اللطيف

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 الكويت

توقعت ليلى عبد اللطيف أن يحقق الأمن الكويتي إنجازاً كبيراً في حماية البلاد من عمل إرهابي كبير. ستشهد الكويت أيضاً بناء مطار جديد وحملة فساد كبيرة مع اعتقال شخصيات بارزة، وهناك خلافات سياسية قد تظهر.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 عن العراق

بالنسبة للعراق، توقعت ليلى عبد اللطيف لعام 2024 تشير إلى استمرار وتيرة الاضطرابات السياسية في البلاد، مع حدوث تغييرات في الحكومة التي قد تؤدي إلى تصاعد التوترات الأمنية. قد تواجه البلاد أيضاً بعض الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف، وقد تحدث هجمات إرهابية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينخفض سعر النفط، مما سيؤثر على الاقتصاد العراقي.

وحذرت ليلى عبد اللطيف من محاولة اغتيال شخصية عراقية مقربة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتوقعت مفاوضات مع إسرائيل.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 سوريا

قالت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها لسوريا 2024 إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور سوريا في عام 2024 ووفود أوروبية وأميركية نراها في سوريا.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 السودان

وفقاً لتوقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2024، ستواجه قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مخاطر الانهيار العسكري وتهديدات الانهيار الصحي، حيث تتربص به يد الغدر.

من المتوقع أن يتم خفض وتيرة الاقتتال في السودان تدريجياً، حتى يتم تحقيق نهاية للصراع واختفاء مشاهد الدمار والتهجير، وذلك في إطار مرحلة السلام. وستقدم الولايات المتحدة ومصر والسعودية وقطر الدعم لهذه العملية.

توقعات ليلى عبد اللطيف تشير إلى أن هناك تحركات دولية قوية ودعماً من الدول المعنية لتحقيق السلام في السودان، وذلك بهدف إحلال الاستقرار والتقدم في البلاد.

شاهدي أيضاً: ميشيل حايك يتوقع بزلزال تركيا وسوريا قبل وقوعه

شاهدي أيضاً: بينها وفاة أمير الكويت: توقعات ميشيل حايك التي أذهلت الجمهور في 2023

شاهدي أيضاً: ما الذي توقعته ليلى عبد اللطيف قبل قليل!! وعن أي كارثة إنسانية تتحدث؟

شاهدي أيضاً: ليلى عبد اللطيف تحبس الأنفاس بتوقع صادم قبل وفاة وائل الإبراشي