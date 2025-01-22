حضري بنفسك كريم مرطب للبشرة في المنزل بأفضل المكونات وأقل التكاليف

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رياض - احمد صلاح - حضري بنفسك كريم مرطب للبشرة في المنزل، عادة ما تتأثر البشرة بالعوامل الخارجية التي تجعلها مرهقة ومترهله إلى حد ما، فهي تحتاج إلى كريمات مرطبة لإعادة نضارتها من جديد وجعلها دائماً ذات إطلاله وإشراقة متميزة، فعادة ما تلجأ لشراء كريمات تفتيح ومرطبة من المحلات التجارية غير معروف مكوناتها، ولكن إلى حد ما ترطب البشرة وتخلصنا من الجفاف وذلك بعيداً عن أسعارها الباهظة، يمكن للفتاة تحضير كريم مرطب طبيعي في المنزل دون شرائه من الخارج وذلك بأقل التكاليف و مكونات اقتصادية موجودة في كل منزل، تابعونا من خلال هذا المقال للتعرف على كيفية عمل كريم مرطب للبشرة في المنزل.

عمل كريم مرطب للبشرة في المنزل

عادة لما تكون المكونات الطبيعية وخاصة الفواكه والخضروات، ما يتم صنع كريمات مرطبة منها، حيث أنها تدخل في مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر، فهي تعطي نتيجة سريعة وفعالة مما تغذي البشرة وتعطيها النتيجة المطلوبة.

كريم مرطب من العسل والزبادي

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة عسل.

نصف ثمرة من الأفوكادو .

طريقة التحضير:

يحضر إناء صغير و يتم هرس ثمرة الأفوكادو جيداً، ثم يضاف إليها الزبادي والعسل ويتم مزجهما حتى الحصول على قوام كريمي.

يتم وضع هذا الكريم على البشرة بعد غسلها جيداً ويترك لمدة ربع ساعة.

تغسل البشرة بالماء الفاتر ثم بالماء البارد، ثم تطبق تلك الوصفة يومياً للحصول على أفضل نتيجة.

كريم مرطب من ماء الورد والجلسرين

يتم تحضير إناء يوضع فيه ملعقة كبيرة ماء ورد، وتخلط معه ملعقة من الجلسرين، يتم مزجهما معاً.

يتم وضعه على البشرة لمدة ساعة ثم تغسل البشرة وتكرر الوصفة بشكل يومي .

كريم مرطب من زبدة الشيا وزبدة الكاكاو

يتم تحضير كمية متساوية من زبدة الكاكاو وزبدة الشيا ويتم مزجهم معاً، ثم يتم تطبيق المزيج على البشرة أو اليدين.

يمكن وضعهم طوال اليوم أو لمدة ساعة، ثم يتم غسل البشرة و تكرر بشكل يومي ليلاً ولاحظي النتيجة.

كريم مرطب من زيت جوز الهند