صحة

مفيش كيماوي تاني من النهاردة.. عشبة جهنمية جبارة تقضي على الورم تماما تنمو في فصل الشتاء

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مفيش كيماوي تاني من النهاردة.. عشبة جهنمية جبارة تقضي على الورم تماما تنمو في فصل الشتاء

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رياض - احمد صلاح - تعد نبتة بقلة الرجلة ، نبتة برية ، وهذة النبتة تنمو بين الحشائش بداخل مزارع الوادي الجديد ، وتعرف أنها من بين النباتات الكيميائية ، وهي لا يتدخل الإنسان في ذراعتها ، وهي لها دور مهم جدًا في القضاء على السرطان ، وايضًا لها دور كبير جدًا في التخلص بشكل كامل ونهائي من الكوليسترول بالدم وتدعى ايضًا بالبقلة أو الفرفحينا

نبتة تقضي على التورم بشكل نهائي في الشتاء وعلاج رائع للسرطان

  • تعد نبتة بقلة الرجلة هي من الأعشاب البرية التي تنبت بدون تدخل الإنسان بها ، وايضًا نبتة بقلة الرجلة تحتوي على مواد كيميائية ومواد مخاطية ، وايضًا يمكن استعمالها في عدد كبير جدًا من من الأدوية الطبية لاشياء عديدة ، وتستخدم لأخطر الأمراض مثل مرض السرطان بنبتة الرجلة ، لأنها تشبه عرش البطيخ بأوراق صغيرة وتكون عريضة وسميكة الشكل ، وهي يتم أكلها نيئة ومن الممكن أن تخرط كالملوخية أو السبانخ ، وايضًا يمكن طبخها وتناولها بالعيش ، وهذه العشبة تعرف بالرجلة أو البقلة ، وهي تكون في حقول الوادي الجديد وتنبت في فصل الصيف بطريقة عشوائية ، وهذه العشبة مهمة جدًا ولها دور كبير ومهم جدًا في الحد من التعرض لتصلب الشرايين والمشاكل التي تتواجد في القلب وايضًا أمراض السرطان ، وهي من الأعشاب التي تعرف في المجال الطبي الصيني .
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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