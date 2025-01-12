انت الأن تتابع خبر " تعرّف على العشبة العجيبة"..المتوفرة بكل بيت التي تعزز الذاكرة.. وتعيد العجائز إلى بالعكاز شبابًا بفترة قصيرة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشبة الجنكة تعد من أقدم النباتات الحية المعمرة الموجودة على الأرض، وترجع أصول تلك العشبة إلى الصين ثم انتقلت إلى باقي بلدان العالم فيما بعد، حيث يذكر أنها من أشهر الأعشاب التي استخدام في الطب البديل في الصين، وذلك لما تحتويه من فوائد رائعة في محاربة الشيخوخة وتقوي الذاكرة، وسوف نتعرف على أهم فوائد عشبة الجنكة وكيفية استخدامها في التالي.

فوائد عشبة الجنكة في تقوية الذاكرة

تحتوي عشبة الجنكة على بعض المركبات الكيميائية المفيدة لصحة المخ بشكل كبير، ومن أهم تلك المركبات هي مركبات الفلافونويدات وهي من مضادات الأكسدة التي تمنع خلايا المخ من التلف وتحمي الجذور الحرة، بالإضافة إلى أنها تساعد في تحسين الدورة الدموية والحد من التصاق الصفائح الدموية مع بعضها البعض وبالتالي تحسين الذاكرة وتقليل الإنتباه، كما أنها تعمل على الوقاية من الزهايمر أو الإصابة بالخرف.

كيفية استخدام عشبة الجنكة

يذكر أن عشبة الجنكة تتوفر في جميع الصيدليات على هيئة مكملات غذائية، بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام أوراق عشبة الجنكة وتناول المستخلص الخاص بها لمدة شهر كامل من أجل تقوية الذاكرة والحماية من الخرف.

احتياطات تناول عشبة الجنكة