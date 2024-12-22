انت الأن تتابع خبر «وداعا لجرعات الكيماوي المرهقة»!!.. عشبة جهنمية جبارة تقضي على الورم تماما تنمو في فصل الشتاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد نبتة بقلة الرجلة ، نبتة برية ، وهذة النبتة تنمو بين الحشائش بداخل مزارع الوادي الجديد ، وتعرف أنها من بين النباتات الكيميائية ، وهي لا يتدخل الإنسان في ذراعتها ، وهي لها دور مهم جدًا في القضاء على السرطان ، وايضًا لها دور كبير جدًا في التخلص بشكل كامل ونهائي من الكوليسترول بالدم وتدعى ايضًا بالبقلة أو الفرفحينا

نبتة تقضي على التورم بشكل نهائي في الشتاء وعلاج رائع للسرطان