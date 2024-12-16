مذهل في مركّباته وغني بالعناصر الكفيلة بتعزيز صحتكِ و رشاقتكِ.. إليكِ فوائد الثوم الطازج

لا تزال الدراسات الحديثة تؤيد ضرورة تناول حصص يومية من الثوم الطازج لإنقاص وزن محيط الخصر والورك تحديدًا؛ كذلك تؤكد على ضم حبات الثوم الطازجة إلى لائحة أنماط الأطعمة الصحية التي تٌقلل وزن الجسم، وكتلة الدهون لتخسيس الكرش وجميع أجزاء الجسم في آن واحد.

فضلًا عن ذلك، قد تحوي المركبات المتنوعة للثوم فوائد عدّة لعلاج العديد من الأمراض المتعلقة بالقلب، والدورة الدموية، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول، والدهون في الجسم، وتصلب الشرايين" وغيرها، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكبريت.

لذا دعينا نُسلط الضوء على فوائد الثوم لتخسيس الكرش وطريقة استخدامه، كي تستمتعي بخصائص المميزة ضمن وجباتكِ المفضلة دومًا، وذلك بناءً على توصيات استشارية التغذية العلاجية فيروز مجدي بمركز الفيروز في القاهرة.

فوائد الثوم مذهلة لتخسيس منطقة البطن

فوائد الثوم لتخسيس الكرش ومنع تكوين الخلايا الدهنية ستُمنحكِ الجسم الممشوق بشكل طبيعي

أوضحت دكتورة فيروز، أن فوائد الثوم الصحية عرفت منذ العصور القديمة في علاج العديد من الأمراض وإنقاص الوزن بالطريقة غير المباشرة، خصوصًا منطقة البطن والفخدين؛ كونه يحوي المركبات المفيدة التي تُعزز عملية حرق الدهون، ويمنع انتشار الخلايا الدهنية المُتسببة في زيادة الوزن، إلي جانب ذلك يحقق الثوم فوائد عدة لتخسيس الكرش، أهمها:

يُساهم في حرق دهون الكرش وخصوصًا في حالة الانتظام بممارسة التمارين الرياضية المتنوعة.

يكّبح الشهية لفترات طويلة، وبالتالي سيساعد على عدم تناول كميات كبيرة من الأطعمة المُتسببة في زيادة وزن الجسم والكرش معًا.

يُقلل تخزين الدهون الضارة في الجسم والكرش من دون استثناء.

يرفع مستويات الطاقة ويحرق السعرات الحرارية لتخسيس الكرش بشكل طبيعي.

يطرد السموم العالقة بالجسم خلال تخسيس منطقة البطن والجسم بشكل صحي.

يمدّ الجسم بالأحماض الأمينيية، البروتين، السكريات، الكالسيوم، الألياف والدهون النافعة لتلبية احتياجات الجسم أثناء تخسيس الكرش والجسم من دون المعاناة لاحقًا.

يُزود الجسم بالفيتامينات "B1، B2، B3"، كذلك المعادن" الحديد، النحاس، الزنك، البوتاسيوم، المغنسيوم، السيلينيوم، المنغنيز" المعززة لصحة الجسم خلال حرق الدهون، وتنحيف الجسم.

فوائد الثوم على الريق تٌعزز صحة المرأة

فوائد الثوم على الريق ستمنحكِ صحة أفضل ولكن بعد استشارة الطبيب المختص

ووفقًا للدكتورة فيروز، يوجد العديد من فوائد بلع الثوم على الريق للنساء ومنها ما يلي:

يُحسن من الذاكرة والاستيعاب، ويزيد من نشاط الجسم، ويحسن الأداء العضلي.

يساعد في زيادة إفراز هرمون الإستروجين عند النساء، حيث أن تناول غرامين من الثوم كجرعة يومية يقلل بشكل كبير من علامة نقص الإستروجين.

يساعد تناول الثوم على الريق المرأة على تقوية العظام، وتقليل فقدانها، والمحافظة على الصحة العامة للجسم.

يمكن أن يساهم الثوم أيضًا في علاج التهاب المفاصل لدى النساء.

يًساهم تناول مكملات الثوم أيضًا في علاج الصداع.

يًساعد على محاربة الشيخوخة، وحماية البشرة من التلف الذي تُسببه الأشعة فوق البنفسجية.

طريقة استخدام الثوم لتخسيس الكرش والوزن بصفة عامة

تناولي حبتين فقط للاستفادة من فوائد الثوم للتخلص من الكرش المزعج

نصحت دكتور فيروز باتباع النصائح التالية، لتخسيس الكرش والوزن بشكل صحي، وذلك على النحو التالي:

مراجعة الطبيب المختص لتحديد النظام الغذائي الصحي المناسب لطبيعة الجسم وحالته الصحية.

الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية المناسبة لتخسيس الكرش ونحت الجسم على وجه الخصوص، كونها تساهم في توزيع دهون الجسم بشكل سليم.

الحصول على النوم الكافي والذي لايقل 7 ساعات متواصلة، لتحسين عملية الأيض تحديدُا، وبالتالي تسريع حرق الدهون وتخسيس منطقة البطن من دون المعاناة.

الإكثار من شرب الماء بكميات كبيرة على مدار اليوم وبصفة مستمرة.

تناول حصص صباحية من الثوم الطازج لا تتعدى الحبتين، مع مراعاة شرب كميات كبيرة من الماء الفاتر، لإستفادة الجسم من فوائد الثوم لتعزيز صحة المرأة وإنقاص وزنها بصفة عامة.

إضافة الثوم المجفف الخالي من الرائحة القوية إلى أطباق السلطات المتنوعة، خصوصًا التي تحوي" الطماطم، البقدونس، الكرفس، البنجر، الجرجير، الفلفل الرومي، الكينوا".

الامتناع عن تناول مكملات الثوم الغذائية لتخسيس الكرش من دون استشارة الطبيب المختص.

طهي الثوم الطازج ضمن الأطعمة الصحية المتنوعة على البخار أو المشوية في الفرن، للاستفادة من فوائده الصحية للجسم.

الامتناع عن طبخ الثوم أو غليه بشدة ضمن الأطعمة المختلفة، خصوصا " الزيوت، الزبدة، السمن"، للاستفادة من فوائد الثوم الصحية لتخسيس الكرش وسلامة الصحة في المجمل العام.

يمكنكِ الحصول على فوائد الثوم بعدة طرق بعد استشارة الطبيب المختص

استكمالًا لفوائد الثوم وكيفية تناوله على الريق؛ قد تتساءل الكثيرات عن كيفية بلع الثوم على الريق. لذا كي تحصلي على فوائده من دون أضرار لاحقة؛ فقد يمكنكِ تناوله نيئًا على الريق بعد تنظيفه والتخلص من القشرة وتقسيمه إلى أجزاء، وإليكِ طرق أخرى لتناوله منها:

إذا كنتِ أحد الأشخاص الذين لا يستطيعون أكل الثوم نيئًا نظرًا لرائحته القوية النفاذة أو أنه يسبب لك حرقة المعدة، فيمكنكِ تناوله كمكمل غذائي على شكل حبوب تؤخذ عن طريق الفم والاستفادة من فوائده الصحية المتعددة.

يمكن أيضُا تحميصه بخفة على نار هادئة وتناوله مباشرة، أو إضافته إلى صوص صفار البيض مع الزيت لتجنب رائحته النفاذة.

يمكنكِ الحصول على فوائد الثوم على الريق من خلال تناول مغلي الثوم، وذلك من خلال إضافة ٢٠٠ غرام من الثوم مع ٧٠٠ غرام من السكر الناعم مضافًا إليه ١٠٠٠ غرام من الماء، وإضافة بعض من أوراق النعناع الأخضر للتخفيف من رائحة الثوم القوية، ولكن ينصح بعدم غلي الثوم في سائل على النار لأن ذلك يفقده الكثير من خصائصه الطبية والصحية.

اغلي الماء بكمية كبيرة مع الثوم وضعه في وعاء كبير يسمح لك بالتنفس في بخاره، وذلك للاستفادة من فوائد الثوم على الريق لعلاج حالات الجهاز التنفسي، ويمكنكِ الاستمرار في عملية التنفس حتى يبرد الماء.

يمكن إضافة الثوم إلى مختلف أنواع المأكولات أثناء طهي الطعام، ولكنه أيضاً يفقد بذلك الكثير من قيمته الغذائية.

يمكن تناوله على شكل مستخلص من الزيوت أو ما يعرف بزيت الثوم الخام، ويمكن أيضًا تجفيفه وطحنه على هيئة بودرة وإضافته إلى الطعام أثناء الطهي.

استفيدي من فوائد الثوم ضمن وجباتكِ المفضلة ولكن بعد استشارة الطبيب المختص لتفادي أضراره اللاحقة

وأخيرًا، هناك عدد من أضرار بلع الثوم على الريق؛ إذ قد يتسبب في تهيج الجهاز الهضمي؛ لذا احرصي على تناول كميات محدودة منه وتناوله مع الماء وليس وحده. يمكن أن يؤثر على رائحة الجسم الخارجية، وزيادة رائحة العرق بشكل ملحوظ. من ناحية أخرى، قد يزيد من خطر حدوث النزيف، حيث أن الثوم له تأثير مضاد للتخثر، خاصة في حال تناول مضادات التخثر أو التعرض لعملية جراحية، وأيضًا يزيد من خطر حرقة المعدة وارتجاع المريء، وهذا بدوره يزيد من خطر الغثيان وغيرها. لذا ينصح بضرورة مناقشة أمر فوائد تناول الثوم يوميًا مع الطبيب المختص، خاصة إذا كنتِ تُعانين من أي مشاكل صحية.