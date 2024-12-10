انت الأن تتابع خبر كولاجين طبيعي معجزة كريم لبان الدكر لتفتيح البشرة وازالة التجاعيد والخطوط الرفيعة نهائيا ويخفي المسامات المفتوحة لبشرة متوهجة كالاطفال حتى لو عندك 70 سنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كولاجين طبيعي معجزة كريم لبان الدكر لتفتيح البشرة ، يعتبر لبان الدكر من أهم المصادر الطبيعية الغنية بالكولاجين الذي له دور فعالة في تغذية البشرة من أجل الحصول على النضارة والحيوية والشباب من أجل التخلص من أي عيوب للوجه، ويجب أن يكون لبان الدكر على هيئة كرات متنوعة الأشكال والأحجام الشفافة التي تميل للون العاجي أو اللون البني، ويوجد به مادة صمغية تذوب عند القيام باستخدامها، ويتم استخدامها في الكثير من المنتجات الطبية الخاصة بالعناية بالبشرة

كولاجين طبيعي معجزة كريم لبان الدكر لتفتيح البشرة

يساعد في مكافحة الالتهابات نظرًا لاحتوائه على مضادات أكسدة التي تقوم بدورها في تأخر الشيخوخة والقضاء على مشكلة الخطوط الرفيعة. يقضي على علامات التقدم في العمر ويهدئ البشرة من حدوث أي التهابات أو الشعور بالحكة والاحمرار والتهيج الذي ينتج عن الإصابة بالحساسية أو التعرض لأشعة الشمس الضارة. له القدرة في توحيد لون البشرة لأنه يحتوي على الكولاجين وفيتامين هـ، الذي يقوم بتوحيد لون البشرة ويساعد في تفتيح البشرة بشكل ملحوظ عند المواظبة على استخدامه بشكل يومي. يستخدم في علاج الأكياس الدهنية التي تظهر على سطح البشرة وتكون سبب في الإزعاج. يقضي لبان الدكر على جفاف منطقة حول الفم التي تسبب الاسمرار بطريقة ملحوظة. يساعد في تعطير البشرة حيث أنه يحتوي على روائح عطرية متميزة وثابتة وجميلة.

كيفية استخدام لبان الدكر للبشرة