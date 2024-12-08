انت الأن تتابع خبر «الذاكرة هتبقي 200%»....اقضي على النسيان واصبح ذكياً بمنتهى الملاحظة.. هذه الطرق السحرية للتذكر وزيادة الذكاء فقط اتبعها وستصبح ذاكرتك أقوى ثلاث مرات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير منا يعاني من مشكلة النسيان فهو امر شائع بين الكثير سواء كبار او صغار وهذا ما يجعل المعلومات تتطاير ولم يتم تثبيتها بشكل جيد وهذا يؤثر بشكل كبير في المراحل التعليمية المختلفة فهناك بعض الامور التي يجب اتباعها لتقوية الذاكرة والحفاظ على المعلومات وسوف نتناولها بالتفصيل خلال هذا المقال.

ما الذي يجب فعله للقضاء على النسيان

عندما تجلس لكي تحفظ المعلومات الخاصة سواء دراسيا أو مهنيا فيجب عليك استخدام إضاءة منخفضة وان استمتع بوقت استرخاء وتأمل يتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة فقد تلاحظ في هذا الوقت أن قدرتك على استرجاع المعلومات زادت في نفس الوقت زاد التركيز وقمت بحفظ المعلومات بشكل جيد

يجب عليك عدم التفكير في أي شئ عند اخذ الاسترخاء وأيضا عليك بترك المهام مثل التصفح على الانترنت او محادثة بعض الاصدقاء أو غيرها من المهام التي تشغل التفكير.

الاساليب التي تساعد على الاسترخاء