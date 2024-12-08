"فكرة بمليون دولار!".. اشتري كريم بانثينول الجبار دلوقتي من اي صيدلية واكتشفي المعجزة اللي هتغير حياتك

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رياض - احمد صلاح - العناية بالبشرة هي المفتاح للحصول على مظهر صحي ومشرق يعكس جمالك الداخلي، فهي لا تقتصر فقط على الترطيب أو التنظيف، بل تشمل روتينًا متكاملاً يساعد في الحفاظ على صحة البشرة وحمايتها من العوامل الخارجية الضارة، وتبحث السيدات دائمًا عن وصفات طبيعية وآمنة للعناية بالبشرة بعيدًا عن المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية، ومن بين هذه المكونات الطبيعية، يبرز كريم البانثينول كواحد من الخيارات الفعالة والمحبوبة بفضل فوائده المتعددة.

فوائد كريم البانثينول للعناية بالبشرة

كريم البانثينول يعتبر مكونًا أساسيًا في العديد من الوصفات التجميلية، حيث يوفر للبشرة العناصر الضرورية لترطيبها وتهدئتها.

ومن أبرز فوائده:

ترطيب البشرة: يعمل البانثينول مع النشا بشكل فعال على تحسين مرونة البشرة وترطيبها بعمق، مما يمنحها نعومة ولمعانًا طبيعيًا.

تهدئة التهيج: يساعد في تخفيف الاحمرار وتهيج البشرة بفضل خصائصه المهدئة، خاصة عند مزجه بمكونات طبيعية مثل النشا.

وصفة البانثينول لتفتيح البشرة

المكونات:

ملعقة صغيرة من كريم البانثينول.

ملعقتان صغيرتان من النشا.

رشة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

امزجي جميع المكونات في وعاء صغير حتى تحصلي على خليط متجانس.

أضيفي زيت جوز الهند وعصير الليمون، وواصلي المزج.

ضعي الخليط على البشرة أو المناطق التي تحتاج إلى تفتيح أو ترطيب.

اتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ

استخدام الكريمات الطبيعية في التجميل