انت الأن تتابع خبر "متجيش تقول معرفش"..خطر مميت في مكسرات شائعة اعرف قبل ما تكون ضحيتها! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر المكسرات من الأطعمة الشهية التي يحبها الكثيرون لما تحتويه من فوائد غذائية مثل البروتينات والدهون الصحية إلا أن هناك نوعًا معينًا من المكسرات قد يشكل تهديدًا كبيرًا على صحتك إذا لم تتوخى الحذر عند تناولها في هذه المقالة، سنتحدث عن هذا الخطر المجهول الذي قد يتسبب في عواقب صحية وخيمة، بل ويؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.

المكسرات المسببة للمشاكل

المكسرات التي تحمل هذا الخطر هي المكسرات النيئة تحديدًا اللوز المر حيث يحتوي هذا النوع من اللوز على مادة السيانيد السامة هذه المادة الكيميائية موجودة بشكل طبيعي في بعض النباتات وتسبب التسمم عندما يتم تناولها بكميات كبيرة وقد لا يدرك الكثيرون أن اللوز المر يحتوي على نسبة عالية من هذه السموم ويستمر في كونه خطرًا حتى إذا تم تناوله بشكل غير مفرط.

أعراض التسمم بالسيانيد

إذا تم تناول كمية كبيرة من اللوز المر أو أي نوع آخر يحتوي على السيانيد، فقد تظهر أعراض التسمم التي تشمل:

الغثيان والقيء

صعوبة في التنفس

دوار وإغماء

تسارع ضربات القلب

الصداع الشديد

في الحالات الشديدة