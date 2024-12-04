انت الأن تتابع خبر ضاع عمرك وانتي بترمية!!.. قشر الباذنجان مفعوله كالسحر لعلاج الشيب بدون مواد كيميائية هايختفي الشعر الأبيض نهائيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الشيب المبكر، خاصة في العشرينيات من العمر، مما يدفعهم إلى استخدام الصبغات الكيميائية لإخفاء الشعر الأبيض، ومع ذلك، تتوفر حلول طبيعية فعالة وآمنة تعيد للشعر لونه الطبيعي وتحافظ على صحته، أحد هذه الحلول يتمثل في استخدام قشر الباذنجان، الذي يحتوي على مكونات طبيعية تساعد على تعزيز إنتاج الميلانين في الشعر، ما يجعله خيارا مثاليا لمن يرغبون في التخلص من الشيب بدون مواد كيميائية.

قشر الباذنجان: سر استعادة لون الشعر الطبيعي

قشر الباذنجان غني بمركبات طبيعية تغذي بصيلات الشعر وتعزز إنتاج الميلانين، المسؤول عن اللون الطبيعي للشعر، لتحضير الوصفة:

المكونات: قشر الباذنجان الطازج، كيس شاي أسود، إكليل الجبل، قشر بصلة، قطرات من زيت الشاي الأخضر، كوب ماء.

الطريقة: يغلى قشر الباذنجان مع إكليل الجبل وقشر البصلة في الماء مع كيس الشاي لمدة 10 دقائق مع تغطية الوعاء للحفاظ على الزيوت الطيارة، يترك ليبرد، ثم يضاف زيت الشاي الأخضر، يصفى الخليط، ويوضع في زجاجة بخاخ، يرش الخليط على الشعر النظيف من الجذور حتى الأطراف، ويغطى لمدة ساعة ثم يشطف بالماء وشامبو خالٍ من السلفات.

الحناء والميرامية:

علاج طبيعي دائم للشيب

تعتبر وصفة الحناء والميرامية من الخيارات الطبيعية الفعالة للتخلص من الشيب نهائيا.

المكونات:

5ملاعق ميرامية، 2 ملعقة حناء، ملعقة قرنفل، نصف كوب شاي مغلي، نصف كوب ماء.

الطريقة:

تغلي الميرامية في الماء، ثم تضاف إلى خليط الحناء، القرنفل، والشاي المغلي حتى يصبح قواما سهلا، يفرد المزيج على الشعر لمدة 30 دقيقة قبل غسله بشامبو طبي.