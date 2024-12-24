8 خضروات غنية بالمغينسيوم .. عليك تناولها

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

المغنيسيوم هو معدن أساسي للجسم، حيث يلعب دورًا حيويًا في وظائف العضلات والأعصاب، ويعزز صحة القلب والعظام. يحتاج الجسم إلى حوالي 350-400 ملغ من المغنيسيوم يوميًا. في هذا السياق، إليك 8 خضروات غنية بالمغنيسيوم، التي تساهم في تعزيز صحتك بشكل طبيعي.

يُعتبر السبانخ من الخضروات الورقية الشائعة في الهند، وهو غني بالمغنيسيوم. تحتوي 100 جرام من السبانخ المطبوخ على حوالي 87 ملغ من المغنيسيوم.

تتميز أوراق الحلبة بطعمها الفريد وفوائدها الصحية العديدة. تحتوي 100 جرام من أوراق الحلبة على حوالي 51 ملغ من المغنيسيوم.

تعتبر أوراق المورينجا مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية، حيث تحتوي 100 جرام منها على حوالي 45 ملغ من المغنيسيوم.

يعد الخردل الأخضر جزءًا أساسيًا من المطبخ الهندي، خاصة في المناطق الشمالية. توفر 100 جرام من الخردل الأخضر حوالي 32 ملغ من المغنيسيوم.

يتميز القرع المر بفوائده الصحية وطعمه الفريد. يحتوي 100 جرام من الكاريلا على حوالي 17 ملغ من المغنيسيوم.

البامية هي خضار متعددة الاستخدامات، وتعد مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم. تحتوي 100 جرام من البامية على حوالي 57 ملغ من المغنيسيوم.

البازلاء الخضراء هي مكون شائع في العديد من الأطباق الهندية، حيث تحتوي 100 جرام منها على حوالي 33 ملغ من المغنيسيوم.

تحظى الذرة الحلوة بشعبية كبيرة في الهند، وتوفر حوالي 27 ملغ من المغنيسيوم لكل 100 جرام.

إضافة هذه الخضروات الغنية بالمغنيسيوم إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساهم في تحسين صحتك العامة، ودعم وظائف الجسم الأساسية مثل القلب والعظام.