خفض 500 سعرة حرارية يومياً.. “مفتاحك” لفقدان الوزن بفعالية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد باحثون في الولايات المتحدة أن تقليل حجم الوجبات الغذائية اليومية يعد المفتاح الرئيسي لفقدان الوزن بشكل فعال.

وبحسب المختبر الوطني الأمريكي للأبحاث الطبية، فإن تقليص استهلاك 500 سعر حراري يومياً يعد بداية جيدة لفقدان نصف كيلوغرام من الوزن أسبوعياً.

من جانبها، أشارت مؤسسة “هارفارد هيلث” للدراسات الصحية إلى أن إحدى المعادلات البسيطة لاحتساب عدد السعرات الحرارية التي ينبغي تناولها يومياً هي “حاصل ضرب الوزن في 15″، حيث يمثل الناتج عدد السعرات اللازمة للحفاظ على الوزن الحالي. وبناءً على ذلك، فإن تقليص نفس العدد من السعرات يومياً يساعد على فقدان الوزن.

وقالت سامانثا هيلر، خبيرة التغذية في معهد لانجون للصحة بجامعة نيويورك، إن مجرد حساب السعرات الحرارية لا يكفي لتحقيق فقدان الوزن. وأوضحت: “الجميع يبحث عن حلول سريعة، لكن فقدان أو زيادة الوزن لا يحدث بين عشية وضحاها”.

وفي تصريحاتها لموقع “هيلث داي” المتخصص في الدراسات الطبية، نصحت هيلر بضرورة اتباع برامج غذائية متخصصة أو استشارة مختصين في التغذية لتحقيق النتائج المرجوة. وأضافت: “الأهم من ذلك هو أن تكون بصحة جيدة، وليس مجرد الوصول إلى النحافة، وأن يجد كل شخص نمط الحياة المستدام الذي يناسبه”.