انت الأن تتابع خبر احذر الكميات واتبع التعليمات.. هل العسل بديل صحي للسكر؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قد يعتقد البعض أن العسل بديل صحي كمحلي ولا ضرر منه، ولكن وفق تعليمات مجلس الصحة الخليجي يجب استهلاك العسل بكميات محدودة لأن الاستهلاك اليومي والزائد منها يسبب خطورة على صحتك مقارنةً بفوائده الأخرى.

الزنجبيل وسيولة الدم

الزنجبيل آمن عند تناوله بالكميات الطبيعيـة، ولكن عند تناوله دون الكمية الموصى بها، قد تعرض لخطر النزيف للذين يستخدمون أدوية مضادة للجلطات (مسيلات الدم) مثل الوارفارين والأسبرين.

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