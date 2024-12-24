5 آلاف خطوة يومياً.. “مفتاحك” لمكافحة الاكتئاب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشفت دراسة حديثة أن المشي 5 آلاف خطوة يومياً يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب، مع زيادة الفائدة كلما زادت المسافة المقطوعة يومياً.

في هذه الدراسة، قام الباحثون بتحليل نتائج 33 دراسة سابقة شملت أكثر من 97 ألف شخص من 13 دولة. استخدم المتطوعون في الدراسة أجهزة لقياس المسافة والسرعة، بالإضافة إلى الهواتف الذكية، لتحديد عدد الخطوات اليومية، مع الإبلاغ عن التغيرات في حالتهم الصحية نتيجة التمرين.

وأظهرت النتائج أن المشي 5 آلاف خطوة يومياً يرتبط بتخفيف أعراض الاكتئاب التي تشمل الحزن، والتوتر، والعزلة الاجتماعية، واضطرابات النوم، وفقدان الشهية، والإرهاق. كما أظهرت الدراسة أن السير أكثر من 7,500 خطوة يومياً يقلل أعراض الاكتئاب بنسبة 42%.

وأفاد الباحثون أنه رغم ضرورة المزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج، فإن الحرص على التمرين اليومي ومتابعة عدد الخطوات التي يتم قطعها يومياً يعود بفوائد صحية كبيرة، ليس فقط فيما يتعلق بصحة القلب، بل في تحسين الحالة النفسية بشكل عام.