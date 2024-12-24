انت الأن تتابع خبر ملكة جمال لبنان جويل بحلق فاجأت الجميع بإسم مصمم فستانها في الموركس دور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق في حفل الموركس دور بإطلالة لافتة أبرزت رشاقتها وكيفية محافظتها عليها وحسن إختيارها للفستان الذي إرتدته.

وكشفت جويل رداً على سؤال عن إسم المصمم أجابت بكل ثقة أنها هي التي صممته خصيصاً للمناسبة. والفستان لونه أسود يجمع بين البساطة والأناقة وتفاصيله تلائم جسمها. جويل بحلق إنتخبت ملكة جمال لبنان عام 1997وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم في العام نفسه. تابعت دراستها في تصميم الأزياء بعد إنتخابها وهي متزوجة من رجل الأعمال عادل نادر ولهما ثلاثة أولاد.