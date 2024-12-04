انت الأن تتابع خبر مش هتبطل تشتريه…خلطة رائعة من الفازلين مع الملح ...تخلصك من أكبر المشاكل في حياتك…جربها بنفسك وادعيلي!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الفازلين من أهم المستحضرات المتوفرة في مختلف المنازل، حيث يتم استخدامها في الكثير من العلاجات ولذلك يتم الحرص على توافرها بصورة دورية من قبل ربات المنازل

استخدامات هامة للفازلين مع الملح

يمكنك أن تقوم بمزج الملح مع الفازلين للحصول على استخدامات مختلفة ومنها:

المساهمة في تقشير القدمين بشكل رائع حيث يمكنك ان تقوم باستخدام هذا الخليط للتخلص من الجلد الميت الموجود في القدمين، مع الحرص على تغطية القدمين جوارب طوال الليل للحصول على أفضل ترطيب.

التخلص من تشققات الشفاه تعتبر من أكثر المشاكل التي تظهر في فصل الشتاء، حيث يمكنك ان تقوم باستخدام الخليط لفرك الشفاه للتخلص من اي جلد ميت مع الحصول على ترطيب رائع.

استخدامات خلطة الفازلين مع الملح

لم تنتهي الاستخدامات بعد بل هناك مجموعة أخرى من الاستخدامات الهامة لهذه الخلطه وتتمثل فيما يلي: