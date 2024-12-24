انت الأن تتابع خبر الرئيس السيسى يصدر قرارا بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.. إنفوجراف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

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