انت الأن تتابع خبر بزيارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. بريطاني يرافق والديه لاكتشاف المملكة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل القوة السعودية الناعمة، مهمة إبراز ثقافتها وتراثها العريق للعالم أجمع في أبهى صورة. الأمر الذي دعا البريطاني المقيم في المملكة "تايفو" لجلب والديه البالغين من العمر 87 و90 عامًا، لزيارة المملكة، وحضور مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته التاسعة، للاطلاع على الموروث الثقافي السعودي ومعايشته على أرض الواقع.

اكتشاف المملكة

تايفو الذي يعمل معلمًا في الرياض منذ ما يقارب العام، يقول: "إنه أراد أن يمنح والديه فرصة استثنائية لاكتشاف تاريخ المملكة، حيث سمعت عن مهرجان الملك عبدالعزيز منذ وصولي إلى الرياض، وأدركت أنه يمثل نافذة رائعة على تاريخ وثقافة المملكة العربية السعودية".

وتابع: "وأردت أن أعرّف والديّ على هذه التجربة الفريدة التي تعكس قوة التراث السعودي وأصالته"، مؤكدًا أن المهرجان منصة عالمية تبرز جانبًا من الهوية السعودية بطريقة تعزز التقدير لهذا الإرث.

تجربة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وعبّرت والدة تايفو عن إعجابها الكبير بالمملكة، قائلة: "هذه المرة الأولى التي أزور فيها السعودية، أمضيت فيها شهرًا مليئًا بالمغامرات الممتعة، زرت موسم الرياض، وشاهدت مباريات للنجم العالمي كريستيانو رونالدو".

وأكملت: "ولكن حضوري لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل كان تجربة فريدة تمامًا حيث اكتشفت هنا تراثًا عريقًا وتفاصيل ثقافية لم أكن أعلم عنها شيئًا".

وأشارت إلى أنها انبهرت بالتنظيم وروعة الحدث، مؤكدة أنها ستدعو أصدقاءها لزيارة المملكة لاستكشاف جمال المملكة وتنوعها الثقافي.

حفاوة الاستقبال واحتراف التنظيم