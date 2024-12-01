انت الأن تتابع خبر اشربه كل يوم.. مشروب سحري موجود في البيت هيخليك تخس 10 كيلو في أسبوعين | طلع معجزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثيرون عن طرق فعالة وسريعة تجعلهم قادرين على فقدان الكثير من الوزن خلال فترة زمنية قصيرة، وخاصة خلال فصل الشتاء والمعروف بكون الجسم فيه يحتاج إلى سعرات حرارية أعلى من أجل العمل على تدفئته، ولهذا قالت دراسات طبية نشرت مؤخرًا بأن هناك بعض المشروبات التي تساهم بشكل كبير في خسارة الوزن بشكل سريع وفعال.

مشروب سحري يساعد على التخسيس

أشارت التقارير إلى أن “السحلب” يعد واحد من المشروبات التي يجب أن يحرص الشخص على تناولها وخاصة خلال فصل الشتاء، وذلك بسبب فوائده الغذائية الكبيرة.

ويعد السحلب غني بالفيتامينات والمعادن الهامة، وكذلك يساعد في علاج بعض الأمراض مثل الحموضة والتهابات المعدة، ولكن ينصح بأن يتم تناول كوب واحد منه يوميًا، وتحليته بالعسل الطبيعي وليس السكر.

فوائد تناول السحلب