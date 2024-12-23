انت الأن تتابع خبر عملية طعن شمال القدس تُسفر عن إصابة جندي إسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام عبرية عن إصابة جندي "إسرائيلي” في عملية طعنٍ نفَّذها شاب فلسطيني، ظهر اليوم الاثنين، عند حاجز حزما شمال شرق القدس المحتلة.



وقال موقع حدشوت بدون رقابة، إنَّ جنديًا أُصيب بجروح طفيفة بعملية طعن عند حاجز حزما قضاء القدس المحتلة.



وقالت القناة 14 العبرية، إنَّ أنباء أولية تشير إلى تنفيذ عملية طعن في حاجز حزما شمال القدس المحتلة، مؤكدة استشهاد المنفذ برصاص قوات الاحتلال.

وأعلنت قوات الاحتلال حالة الاستنفار في مكان عملية الطعن عند حاجز حزما شمال شرق القدس.