انت الأن تتابع خبر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة بالدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث انصار الفارس الأبيض في كل مكان عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة في الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، وهي المباراة الأهم للفريق الزملكاوي في الموسم بعد الهزيمة الثقيلة أمام المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة

وتأتي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة عبر جميع الأقمار الصناعية المتعددة النايل سات والعرب سات، والتي نستعرضها لكم من خلال موقعنا في السطور القليلة القادمة والتي جاءت على النحو التالي:

تردد قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي النايل سات

كذلك يمكن ضبط وتنزيل تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات من خلال هذا التردد:

القمر الصناعي هو: النايل سات

تردد القناة هو: 11861.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص القناة هو: 5/6.

جودة صورة القناة هو: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت عبر القمر الصناعي عرب سات

وأيضا من خلالنا يمكنك تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات من خلال هذا التردد:

القمر الصناعي هو: عرب سات

تردد القناة هو: 12379.

معدل الترميز الخاص القناة هو: 27500.

معدل الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة صورة القناة: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت 2 علي النايل سات

وعبر موقعنا تستطيع تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات من خلال هذا التردد:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة هو: 11861.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: رأسي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة الصورة الخاص القناة هي: HD.

موعد مباراة الزمالك القادمة