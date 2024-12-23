الرياضة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة بالدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025

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رياض - احمد صلاح - يبحث انصار الفارس الأبيض في كل مكان عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة في الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، وهي المباراة الأهم للفريق الزملكاوي في الموسم بعد الهزيمة الثقيلة أمام المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة

  • وتأتي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة عبر جميع الأقمار الصناعية المتعددة النايل سات والعرب سات، والتي نستعرضها لكم من خلال موقعنا في السطور القليلة القادمة والتي جاءت على النحو التالي:

تردد قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي النايل سات

كذلك يمكن ضبط وتنزيل تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات من خلال هذا التردد:

  • القمر الصناعي هو: النايل سات
  • تردد القناة هو: 11861.
  • معدل الترميز هو: 27500.
  • معدل الاستقطاب : عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ الخاص القناة هو: 5/6.
  • جودة صورة القناة هو: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت عبر القمر الصناعي عرب سات

وأيضا من خلالنا يمكنك تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات من خلال هذا التردد:

  • القمر الصناعي هو: عرب سات
  • تردد القناة هو: 12379.
  • معدل الترميز الخاص القناة هو: 27500.
  • معدل الاستقطاب : أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
  • جودة صورة القناة: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت 2 علي النايل سات

وعبر موقعنا تستطيع تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات من خلال هذا التردد:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • تردد القناة هو: 11861.
  • معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: رأسي.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • جودة الصورة الخاص القناة هي: HD.

موعد مباراة الزمالك القادمة

  • وبالحديث عن موعد مباراة الزمالك القادمة في الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، والتي من المقرر اقامتها يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 ديسمبر 2024، وذلك في تمام الساعة الـ8 مساءً بتوقيت القاهرة.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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