انت الأن تتابع خبر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة بالدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبحث انصار الفارس الأبيض في كل مكان عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة في الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، وهي المباراة الأهم للفريق الزملكاوي في الموسم بعد الهزيمة الثقيلة أمام المصري.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة
- وتأتي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة عبر جميع الأقمار الصناعية المتعددة النايل سات والعرب سات، والتي نستعرضها لكم من خلال موقعنا في السطور القليلة القادمة والتي جاءت على النحو التالي:
تردد قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي النايل سات
كذلك يمكن ضبط وتنزيل تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات من خلال هذا التردد:
- القمر الصناعي هو: النايل سات
- تردد القناة هو: 11861.
- معدل الترميز هو: 27500.
- معدل الاستقطاب : عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ الخاص القناة هو: 5/6.
- جودة صورة القناة هو: HD.
تردد قناة اون تايم سبورت عبر القمر الصناعي عرب سات
وأيضا من خلالنا يمكنك تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات من خلال هذا التردد:
- القمر الصناعي هو: عرب سات
- تردد القناة هو: 12379.
- معدل الترميز الخاص القناة هو: 27500.
- معدل الاستقطاب : أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
- جودة صورة القناة: HD.
تردد قناة اون تايم سبورت 2 علي النايل سات
وعبر موقعنا تستطيع تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات من خلال هذا التردد:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد القناة هو: 11861.
- معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: رأسي.
- معدل الترميز : 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- جودة الصورة الخاص القناة هي: HD.
موعد مباراة الزمالك القادمة
- وبالحديث عن موعد مباراة الزمالك القادمة في الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، والتي من المقرر اقامتها يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 ديسمبر 2024، وذلك في تمام الساعة الـ8 مساءً بتوقيت القاهرة.