انت الأن تتابع خبر "باي باي للريجيم القارص".... اقضي على الكرش المدلدل فورا.. حبة فقط قبل النوم وفي يوم واحد تخسس البطن حتى لو كبيرة.. تعرف عليها الان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اليوم سنتناول موضوع هام يشغل بال الكثير من السيدات، حيث تعاني العديد منهن من تراكم الدهون في منطقة البطن ومن هنا يبدأ البحث المستمر عن أفضل الحلول للتخلص من هذه الدهون بشكل نهائي،

وتعتبر الطرق الطبيعية من أبرز الخيارات الفعالة للتعامل مع مشاكل الدهون.

إزالة الكرش بدون الحاجة إلى اتباع نظام غذائي صارم تعتبر من المواضيع التي تهم الكثيرين يعتبر الحبهان من التوابل المعروفة التي تضفي نكهة مميزة على الأطعمة، بالإضافة إلى فوائده الصحية المتعددة للجسم في هذا المقال، سنعرض كيفية استخدام الحبهان مع مكونات طبيعية أخرى للمساعدة في تقليل الدهون المكونات

التي سنحتاج إليها هي:

2 ملعقة كبيرة من الحبهان المطحون.

2 ملعقة كبيرة من سكر الدايت.

طريقة التحضير كالتالي:

في البداية، نأخذ وعاء مناسب ونضع فيه الحليب ثم نقوم بتقليبه بين الحين والآخر في الخطوة التالية، عندما يبدأ الحليب في التسخين، نضيف إليه الحبهان المطحون (الهيل) ونستمر في التقليب جيدًا لمدة خمس دقائق حتى تمتزج المكونات بشكل جيد.

بعد ذلك، نضيف سكر الدايت إلى الخليط ونقلب جيدًا حتى يذوب تمامًا ثم نرفع الوعاء عن النار ونتركه ليهدأ قليلاً يمكن تناول هذا المشروب مرتين في الأسبوع، صباحًا ومساءً قبل النوم، وستلاحظ الفرق خلال فترة قصيرة.

فوائد الهيل للجسم

يعتبر الحبهان أو الهيل من التوابل الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة من أبرز الفوائد التي يمكن الحصول

عليها من استخدام الهيل: