انت الأن تتابع خبر وصفات الكيراتين المغربي للشعر في البيت واحصلي على شعر مفرود وناعم كالحرير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر باختلاف أنواعه هو تاج المرأة ورمز الأنوثة والجمال، ولذلك يجب العناية به وتوفير الاهتمام اللازم للحفاظ على صحته، وترغب الكثير من الفتيات الحصول على شعر ناعم كالحرير ولكن بطرق صحية وآمنة على الشعر لا تسبب التلف أو الضرر له، ولذلك نقدم لكم اليوم وصفات الكيراتين المغربي للشعر، والتي تتميز باعتمادها على المكونات الطبيعية التي تقدم التغذية المثالية للشعر وتحافظ عليه مع الحصول على النتيجة المطلوبة، يكفي الالتزام بتطبيق هذه الوصفات والاستمرار عليها للحصول على النتيجة المرغوب بها.

وصفة كيراتين مغربي لفرد الشعر

مكونات الوصفة:

ملعقة كبيرة من المايونيز.

ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل النحل.

طريقة تطبيق الوصفة:

يجب أن نقوم بخلط كلاً من العسل والمايونيز والزبادي مع بعضهما البعض بشكل جيد.

بعد الحصول على خليط متجانس وناعم نقوم بتوزيعه على الشعر من الجذور إلى الأطراف.

ونتركه لمدة لا تقل عن ساعتين، ثم نقوم بغسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو بالطريقة المعتادة.

ويجب تكرار هذه الوصفة مرة على الأقل كل أسبوع لمدة شهر لملاحظة أسرع نتيجة.

كيراتين مغربي لتنعيم الشعر

مكونات الوصفة:

صفار عدد 1 بيضة.

ربع كوب من المايونيز.

طريقة تطبيق الوصفة: