انت الأن تتابع خبر "سر خسارة الوزن بسرعة" اشرب هذا الكوب يوميا وتخلص من الوزن الزائد نهائيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كثير من الاشخاص يعانون من زيادة الوزن ويتبعوا الكثير من الانظمة الغذائية ولكن بدون جدوى، لأنهم لم يلتفتوا لما تحتويه بعض الاغذية من مواد طبيعية تساعد على خسارة الوزن، في هذا المقال سنعرض لكم بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على إنقاص الوزن.

الليمون والزنجبيل والنعناع لخسارة الوزن:

نحضر لتر ماء مغلي ونضع به عصير ليمونه وملعقة من الزنجبيل وقليل من اوراق النعناع وملعقة من الشمر وملعقة من القرفة وشرائح حبتان من الليمون وننتظر حتى يهدا ونضع هذا الخليط في الثلاجة ويشرب كوب يوميا لمدة اسبوع يساعد على إنقاص خمسه كيلو من الوزن في الاسبوع.

الثوم والبقدونس، الشوفان والحليب لخسارة الوزن:

نحضر قدر على النار ونضه به فص ثوم مقشر على لتر ماء وعند الغليان نقوم بالإغلاق ثم نضع حزمة من البقدونس ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نصفي هذا الخليط ويتناول كوب يوميا قبل الوجبات الرئيسية.

نحضر كوب من الحليب ونضع عليه ملعقة من الشوفان وقطع الموز ويتم تناوله يوميا قبل وجبة الغداء بربع ساعة وتكرر هذه الوصفة يوميا لمدة شهر.

الكمون والقرفة والليمون والعسل لخسارة الوزن

نحضر كوب من الماء المغلي ونضع به ملعقة صغيرة من الكمون ونصف ملعقة صغيرة من القرفة وملعقة من الزنجبيل المطحون وشريحتان من الليمون ونترك الخليط لمدة عشر دقائق ثم يشرب هذا الخليط قبل الاكل بثلث ساعة ونشربه مره واحده يوميا.

نحضر كوب ماء مغلي ونضع عليه ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من عصير الليمون ونقوم بتغطيته ونتركه حتى يبرد ويشرب هذا المشروب قبل النوم بنصف ساعة يوميا.

الكزبرة الناشفة والنعناع لخسارة الوزن:

نحضر وعاء به ماء ونضعه على النار ونضع ملعقتان كبيرة من الكزبرة الناشفة وملعقة من النعناع الناشف وأربع ورقات من ورق الغار وملعقة من الشاي الاخضر وننتظر حتى الغليان ونقوم بتغطيته ونتركها لتبرد ثم نقوم بتصفية هذا الخليط ونضع على الخليط المصفى قطرتان من زيت الليمون ونشربه مرتان يوميا قبل الافطار وقبل الغداء.

معلومات اتبعيها لإنقاص الوزن: