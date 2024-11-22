في أسبوع واحد احصلي على أنف ووجه أنحف بخليط الزنجبيل

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رياض - احمد صلاح - احصلي على أنف ووجه أنحف بخليط الزنجبيل، الوجه النحيف أصبح الآن واحد من علامات الجمال التي ترغب جميع النساء في الحصول عليها، ولكن قد يحتاج الحصول على وجه نحيف الكثير من الأموال والعمليات التجميلية وهو ما لا يناسب الكثير منا، لذلك يتم اللجوء للمكونات الطبيعية للحصول على وجه نحيف، ويعتبر ماسك الزنجبيل أو وصفة الزنجبيل للبشرة من أفضل الحلول الطبيعية لتنحيف الوجه وتنحيف الأنف أيضًا في وصفة واحدة، وكل ما تحتاجه تلك الطريقة هي المواظبة والاستمرار على تطبيق تلك الوصفة واستخدامها حتى تحصلي على النتائج المطلوبة وتلاحظي اختفاء دهون الوجه واللغد.
وصفة الزنجبيل لتنحيف الوجه في أقل من أسبوع
- في أسبوع أو أقل واظبي على تطبيق وصفة أو ماسك الزنجبيل للبشرة، حتى تلاحظي الفرق واختفاء تجاعيد الوجه واللغد ليصبح الوجه أنحف وأجمل.
مكونات وصفة الزنجبيل للوجه
ويتكون ماسك الزنجبيل من مكونات بسيطة مثل:
- ملعقة ماء بحجم كبير.
- ملعقة زنجبيل ناعم بودرة بحجم كبير.
كيفية استخدام وصفة الزنجبيل
- نحضر مقدار ملعقة الزنجبيل ونطحنها جيدًا حتى تصبح ناعمة مثل البودرة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة مقدار ملعقة الماء إلى الزنجبيل ونمزجهم معًا لحين أن تصبح العجينة متماسكة القوام وغير لينة.
- نقوم بغسل الوجه في البداية والتأكد من نظافته وإزالة أي مكياج موضوع عليه.
- بعد ذلك يطبق الخليط على البشرة بعد تجفيفها، ونضع على الأنف ونستمر في التحريك على هيئة حركات دائرية، وكذلك على الوجه نستمر في التحريك.
- ننتظر حتى يجف الخليط على الوجه، ومن ثم نستخدم ماء فاتر لإزالة المزيج عن البشرة.
- يفضل أن يكرر الماسك لمدة أسبوع كامل حتى نلاحظ النتيجة المرغوبة ونلاحظ تحويل الوجه وأنه أصبح أنحف.