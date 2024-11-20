انت الأن تتابع خبر ناعم زبدة.. سر جمال الشعر الهندي طريقة عمل كيراتين الموز لفرد الشعر الخشن والمجعد هيبقي انسيابي بدون تشابك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت مؤخرًا فكرة عمل الكيراتين لفرد الشعر المجعد في العديد من صالونات التجميل، وقد لجأت العديد من النساء إلى هذا الحل ودفع مبالغ كبيرة للحصول على شعر مفرود وناعم، وذلك الحل قد لا يتناسب مع معظم السيدات نظرًا للتكلفة الكبيرة لعمل الكيراتين، لذلك نحن أوجدنا لكم كيراتين الموز والبديل الطبيعي بأقل تكلفة وأكثر أمانًا على الشعر من الكيراتين الجاهز الذي يحتوي على بعض المواد الكيميائية والتي قد تؤثر بالسلب على الشعر نتيجة استعماله على المدى الطويل.

مكونات كيراتين الموز لفرد الشعر المجعد

يتميز الموز باحتوائه على نسبة كبيرة من البروتينات الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر، كما يعيد إصلاح الشعر التالف بفاعلية كبيرة وفرد الشعر المجعد والمموج، وهذه هي أهم المكونات الأساسية لعمل كيراتين الموز في المنزل بأقل التكاليف.

ثلاث حبات من الموز.

ملعقة ونصف من زيت جوز الهند.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من زبدة الشيا.

عدد 2 بياض بيضة.

طريقة عمل كيراتين الموز لفرد الشعر المجعد