انت الأن تتابع خبر تنعيم الشعر الخشن طبيعياً وبدون حرارة في دقائق دون استخدام مواد كميائية بمكونات موجودة في كل منزل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الشعر الناعم والطويل واحدًا من اماني الكثير من الفتيات والسيدات في مختلف الاعمار، حيث ان الشعر يعتبر مرآة المرأة، وفي حالة الحصول على شعر ذو مظهر جذاب فإن هذا يزيد من الثقة بالنفس بشكل كبير، لكن في حالة استخدام الحرارة لفرد الشعر والحصول على شعر ناعم ومفرود بدون تجاعيد فإن هذا يؤثر سلبًا على صحة الشعر ويساهم في اتلافة، كما يساهم ايضًا في حرقة في حالة الاستمرار عليه لمدة طويلة، مما يجعل هذا الامر مشكلة كبيرة للكثير من السيدات الراغبات في الحصول على شعر ناعم، لكن الآن قد اصبحت هناك طريقة سهلة وبسيطة يمكن من خلالها الحصول على شعر ناعم ولامع بطريقة سهلة وبسيطة وطبيعية ومضمونة ايضًا،

مكونات عمل وصفة تنعيم الشعر

موزة واحدة.

صفار بيضة.

زبادي.

خمس ملاعق من خل التفاح.

زيت زيتون.

طريقة عمل وصفة تنعيم الشعر