انت الأن تتابع خبر "جربيها وشوفي النتيجة".. طريقة عمل صابونة البقدونس الصحية 100%في البيت.. بشرتك هتبقي في حتة تاني!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر صابونة البقدونس من افضل المنتجات الطبيعية التي تساعد على الحصول على بشرة صحية ونقية تحتوي اوراق البقدونس على خصائص مضادة للاكسدة وتنظيف عميق للبشرة يمكن تحضير صابونة البقدونس في البيت بمواد طبيعية وبسهولة تامة سنستعرض هنا خطوات تحضيرها وفوائدها للبشرة.

فوائد صابونة البقدونس للبشرة

تنقية البشرة من الشوائب

تساعد صابونة البقدونس على التخلص من الشوائب والاوساخ التي تتراكم على البشرة.

تفتيح لون البشرة

تحتوي اوراق البقدونس على فيتامين سي الذي يساعد في تفتيح لون البشرة والتخلص من التصبغات.

ترطيب طبيعي للبشرة

تمنح البشرة الترطيب اللازم وتساهم في تحسين مرونتها.

تقليل علامات الشيخوخة

تحتوي على مضادات اكسدة تقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

علاج حب الشباب

تقلل من تكون البثور والحبوب بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا.

طريقة تحضير صابونة البقدونس في البيت

المكونات المطلوبة

حزمة من اوراق البقدونس الطازجة كوب من ماء الورد نصف كوب من صابون الجلسرين ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو نصف ملعقة صغيرة من زيت فيتامين اي اختياري.

خطوات التحضير

تحضير البقدونس

اغسلي اوراق البقدونس جيدا ثم قومي بفرمها ناعما باستخدام الخلاط او مدق الهاون.

تسخين ماء الورد

ضعي كوب ماء الورد على نار هادئة لمدة دقائق حتى يصبح دافئا ثم اضيفي البقدونس المفروم.

تحضير الصابون

قومي ببشر صابون الجلسرين واضيفيه الى خليط ماء الورد والبقدونس ثم ضعي الخليط على نار هادئة حتى يذوب الصابون تماما.

اضافة الزيوت

بعد اذابة الصابون اضيفي زيت اللوز وزيت فيتامين اي واخلطي المكونات جيدا.

سكب الخليط في القالب

صبي الخليط في قالب مناسب واتركيه ليبرد ويتماسك لمدة 24 ساعة.

طريقة استخدام صابونة البقدونس