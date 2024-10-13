انت الأن تتابع خبر سر جمال الهنود.. علاج سريع وفعال لأطراف الشعر المقصف والجاف بوصفات طبيعية مجربة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تهتم السيدات والفتيات بالعناية بالشعر حيث يعد زينة المرأة ويبرز جمالها وترغب عاده في تحضير وصفات لجعله جذاب ولامع وصحي لكن هناك مشكلة غالباً ما تواجههم وهي التقصف وان الشعر احيانا يكون جافا فيفقد حيويته، لحل تلك المشكلة نستعرض لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية، عدد من الوصفات الطبيعية التي تحافظ على صحه الشعر ويجعله اكثر حيويه.

ترطيب الشعر المقصف والجاف

تشتهر بعض أنواع الزيوت بقدرتها الفائقة على معالجة الشعر، وملئ الفراغات وتعمل على ترطيبه وعدم تقصفه وتحافظ على تحسين مظهره، فمن أبرز الطرق الطبيعية لترطيب أطراف الشعر هو زيت جوز الهند حيث يعرف بقدرته على الترطيب ومعالجة مشاكل الشعر، وذلك من خلال تسخينه على بخار ماء ثم تدليك الشعر به، واتركيه لمدة ساعة على الأقل قبل غسل الشعر ولاحظي الفرق المذهل.

ماسك الأفوكادو لترطيب الشعر

تمتاز ثمرة الأفوكادو باحتوائها على دهون صحية وفيتامينات والتي بدورها تعمل على تقليل مشاكل الشعر كما تعزز الترطيبه من الجذور وحتى الأطراف ويعالج الاطراف المقصفة، ويستخدم من خلال هرس ثمرة أفوكادو ثم خلطها مع زيت زيتون، ويوضع لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ماسك عصير الليمون مع زيت جوز الهند