«عشبة نازلة من السما عليها»..... تعالج 30 مرض وتسيطر على مستوى السكر بشكل مذهل وتقوي الذاكرة وتحميك من الزهايمر!!!؟

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رياض - احمد صلاح - تعرف شجرة المورينغا بلقب “الشجرة المعجزة” نظر لفوائدها الصحية العديدة واستخداماتها المتنوعة يعود استخدامها إلى الحضارات القديمة حيث استخرج زيت المورينغا لاستخداماته العلاجية المتعددة تتضمن 14 صنفا وأشهرها هو “المورينغا أوليفيرا” الذي يستخدم في الوقاية وعلاج العديد من الأمراض.

الفوائد الصحية للمورينغا

تقوية العظام

– تحتوي أوراق المورينغا على كميات كبيرة من الكالسيوم، مما يساعد في الوقاية من هشاشة العظام، خاصة للنساء فوق سن الـ 45.

علاج الأنيميا

– غنية بفيتامين B12 والحديد، مما يعزز مستويات الدم ويعالج الأنيميا.

توازن مستوى السكر في الدم

– فعالة في تحسين مستويات السكر لمرضى السكري.

توازن الكولسترول

– تساعد في الحفاظ على مستوى الكولسترول الطبيعي في الدم.

الوقاية من التهاب المفاصل

– تستخدم لعلاج النقرس والتهابات المفاصل.

تعزيز المناعة

– تساهم بشكل كبير في تقوية جهاز المناعة.

فقدان الوزن

– تساعد في تقليل الشهية وتسريع عملية الأيض، مما يساعد في فقدان الوزن.

تنقية الجسم من السموم

– تعمل على معالجة السموم وإبطال مفعول الجذور الحرة.

زيادة إدرار الحليب

– فعالة في زيادة إنتاج الحليب لدى المرضعات.

حماية القلب

– تحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا 3 و6 مما يحمي القلب ويمنع تصلب الشرايين.

تقوية الذاكرة

– تساعد في تحسين الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

مكافحة البكتيريا والفيروسات

– تعزز الصحة المناعية من خلال قتل البكتيريا الضارة.

تخفيف التوتر