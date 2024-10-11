اقوى كيراتين طبيعي للشعر المموج ووداعاً لعمل المكواه والذهاب للكوافير

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رياض - احمد صلاح - اقوى كيراتين طبيعي للشعر المموج من داخل المنزل بوصفة سحرية تعطي نتيجة مميزة، وذلك ما تبحث عنه كل امرأة تريد شعر ناعم ذو ملمس حرير, ومن المعروفة أن جميع النساء تحب التألق والجمال، ويعد الشعر جمال وزينة المرأة، لذا سنقدم أخطر وصفة سحرية للشعر المموج.

اقوى كيراتين طبيعي للشعر المموج

أقوى كيراتين طبيعي للشعر المموج بوصفات طبيعية بديلة عن الكرياتين الذي يحتوي مواد كيميائية تضر بالشعر وتزيد من إتلاف الشعر، لكن سنقدم وصفات كيراتين طبيعي للشعر من المنزل بمواد طبيعية تساعد على إصلاح وتعزيز صحة الشعر.

طريقة عمل الكيراتين الطبيعي للشعر في المنزل

المقادير

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقتين من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة تحضير وصفة الكيراتين الطبيعي للشعر المموج

نخلط المكونات التي ذكرت أعلاه مع بعضها بشكلٍ جيد حتى تتجانس جيدًا.

نضع الخليط داخل الثلاجة ونتركه لمدة 12 ساعة بعدها قومي في الصباح يوضع الخليط على الشعر وابدئي من الجذور حتى نهاية أطراف الشعر.

اتركي الخليط على الشعر لمدة تتراوح من 25 إلى 30 دقيقة، ثم نقوم بعملية غسيل الشعر بالماء الفاتر وشامبو وبلسم خالياً من الكبريت وتستعمل هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع فقط .

فوائد الوصفة للشعر المموج

تحتوي الوصفة على عدة فوائد مميزة تساعد على حماية الشعر من التلف ومن أهم هذه الفوائد التالي: