انت الأن تتابع خبر "ولا رجيم ولا رياضه!"… انسي الحرمان بعد كده مذيعة الجزيرة خديجة بن قنة تكشف عن وصفة بسيطة جهنمية موجودة في كل مطبخ!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مذيعة قناة الجزيرة، خديجة بن قنة، عن تجربة شخصية في فقدان الوزن بوسيلة طبيعية وسريعة، حيث استفادت من وصفة شاي الزنجبيل، التي أثبتت فعاليتها في تنظيم الشهية والتخلص من الوزن الزائد خلال أسابيع، وفي هذا المقال، سنستعرض التفاصيل المتعلقة بهذه الطريقة المفيدة.

طريقة فعالة لفقدان الوزن باستخدام شاي الزنجبيل

وأحد أبرز فوائد شاي الزنجبيل هو أنه يعزز من عملية فقدان الوزن، خاصةً في منطقة البطن، لتحضير هذا الشاي، يُنصح باتباع الخطوات الآتية:

وضع شريحة من جذر الزنجبيل في كوب من الماء الساخن وتركه لمدة نصف ساعة.

ومن الأفضل شربه قبل 20 دقيقة من تناول الوجبة لزيادة فعاليته.

كما يمكن تناول رشفات صغيرة منه خلال اليوم لتعزيز الفائدة.

وصفة الهيل والنعناع لفقدان الوزن

كما يمكن تحسين الوصفة بإضافة الهيل والنعناع، وذلك باتباع الخظوات الآتية:

حيث يتم وضع قطعة من جذر الزنجبيل مع 60 غرام من أوراق النعناع والهيل في الماء الساخن، وترك الخليط لمدة 30 دقيقة قبل تصفيته.

ويُضاف 250 مل من عصير الليمون و80 مل من عصير البرتقال، ليتمتع المشروب بنكهة لذيذة ومغذية.

شاى الزنجبيل