انت الأن تتابع خبر مكون موجود في كل بيت.. ضعيها على القهوة واشربيها لتخسيس الجسم في أيام معدودة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الأعشاب والبدائل الطبيعية هي الخيار الأمثل للقضاء على مشكلة الكرش، والوزن الزائد حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن وجود طريقة ءامنة للتخسيس، والحصول على جسم رشيق، والحقيقة أن هذا متاح مع إستعمال الوصفات الطبيعية التي تحتوي على أعشاب طبية ذات قيمة غذائية عالية، وكذلك لها تأثير مباشر على فقدان الشهية، ولذلك سوف نعرض لكم المزيد من تلك الوصفات بالتفاصيل الدقيقة للحصول على أفضل النتائج فتابعونا بالفقرات التالية.

وصفة سحرية للتخسيس

هناك بعض من المكونات يمكن مزجها مع القهوة فتزيد من فعاليتها مثل الليمون، والقرفة والزنجبيل حيث يزيد من الشعور بالشبع، وتحسين عملية الهضم بدون أدوية ولا مضاعفات، وبذلك يكون التخسيس بصورة مثالية للاستمتاع بتلك الوصفة اتبعي النصائح التالية:

المكونات

ملعقتين عصير ليمون.

ملعقتين من البن المطحون.

طريقة التحضير

يجب إحضار كوب من الماء المغلي يضاف إليه مسحوق القهوة وتوضع على النار إلى أن يتم نضجها تماماً.

ثم نبدأ بعصير الليمون عليها، ويتم تناولها.

يعمل هذا المشروب اللذيذ على التخلص من الوزن الزائد والقضاء على السموم بأقل جهد.

وصفة القهوة والقرفة

المكونات

ملعقتين من مسحوق القهوة.

ملعقة من مسحوق القرفة الناعمة.

طريقة التحضير