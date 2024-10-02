"بهار موجود في كل بيت يقوم بعمل أقوى الأدوية المنومه!"..كوب منه يجعلك تنام بسرعة ويسكن كل أوجاعك!!

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رياض - احمد صلاح - تتميز النباتات الطبيعية بفوائدها الصحية العديدة، حيث تُعتبر مصدراً غنياً بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية، ومن بين هذه النباتات، يبرز الزعفران كنوع عُشبي له فوائد صحية متعددة تدعم النشاط اليومي للفرد، ففي هذا المقال نستعرض أهمية استخدام الزعفران أو العصفر وفوائده الصحية.

محتويات العصفر ومركباته المفيدة

كما يحتوي العصفر على مجموعة من المركبات النباتية الفعالة التي تؤثر إيجابياً على صحة الإنسان، ومن أبرز هذه المركبات هو الكورستين، الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، مما يساعد في تعزيز المناعة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي العصفر على اللوتين، الذي يُعزز صحة العينين.

كما يُعرف الزعفرانين بخصائصه المضادة للاكتئاب، مما يجعله مفيداً في تحسين المزاج.

أبرز فوائد العصفر وطريقة تحضيره