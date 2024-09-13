انت الأن تتابع خبر «نازله من السما عشانك»...معجزة ربانية موجودة في كل بيت عربي.. عشبة بسيطة تقوي الذاكرة وترجع الشايب شباب بسرعة قياسية!!!؟ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد هذه العشبة من اقدم الاعشاب التي يمكن ان تكون حيه والنباتات التي تعمر في الاراضي ومن أصولها هي دولة الصين ولكن مع مرور الوقت اصبحت تزرع في العديد من البلدان من ضمن هذه البلاد هي بلاد اليابان الهند والذعا سوف نقدم لكم اليوم اهم فوائد هذه العشبة التي تعرف بإسم الجنكة والتي تحتوي علي العديد من الفوائد وهذا من خلال موقعنا دوت الخليج
تفاصيل وفوائد عشبة الجنكة
- اشتهرت هذه العشبة باسم الجنكة وأيضاً بعشبة النسيان وتسمى أشجارها شجرة الذكاء حيث تعتبر مفيدة في تعزيز الذاكرة وتتوفر على شكل أقراص كمكملات غذائية تباع في الصيدليات.
- عرفت عشبة الجنكة منذ قديم الزمان بخصائصها المفيدة في حماية الدماغ والذاكرة وذلك بفضل احتوائها على مركبات كيميائية تعمل كمضادات للأكسدة.
- يعتقد أن من أبرز المكونات المفيدة في الجنكة هي مركبات الفلافونويدات التي تتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة بالإضافة إلى التربينويدات التي تساهم في تحسين الدورة الدموية من خلال توسيع الأوعية الدموية وتقليل “التصاق” الصفائح الدموية.
- أظهرت الأبحاث أن مستخلص الجنكة يعزز الذاكرة بشكل فعال لدى البالغين الأصحاء وتفيد معظم الدراسات بأن الجنكة تعمل على تحسين الذاكرة أو التركيز أو وظائف الدماغ.
- اكتشف الباحثون أن استعمال مستخلص نبات الجنكة لمدة أربعة أسابيع متتالية يساهم في تخفيف أعراض القلق.
- يساهم تناول الجنكة في تقليل أعراض الخرف ولكن لا توجد دراسات تثبت كفاءة عشبة الجنكة العلاجية عند مقارنتها بالأدوية المخصصة لمرض الزهايمر والخرف.