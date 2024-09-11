انت الأن تتابع خبر "عشبة الفقراء".. علماء يكتشفون دواءً عشبيًا مبتكرًا لعلاج السرطان من عشبة برية شائعة | «أمل جديد لعلاج السرطان» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن فريق من الباحثين في جامعة ساراتوف الحكومية الطبية الروسية عن نجاحهم في تطوير دواء عشبي مبتكر مضاد للأورام السرطانية، مستخلص من عشبة برية تُعرف باسم “عشبة الفقراء” أو “Avran” وقد استغرق تطوير هذا الدواء أكثر من 10 سنوات من البحث والدراسة.

تُستخدم العشبة، التي تُسمى “نعمة” في بعض المناطق، في الطب الشعبي بعد غليها رغم خصائصها السامة وقد حصل الباحثون على إذن من وزارة الصحة الروسية لإجراء التجارب السريرية للمرحلة الأولى على هذا الدواء الجديد.

وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”، قال ألكسندر فيدونيكوف، نائب رئيس جامعة ساراتوف للشؤون العلمية، إن الدواء المستخلص من عشبة “أفران” ليس له نظائر مشابهة في فهرس الأدوية العالمية وأوضح أن الأدوية المضادة للأورام المتاحة حاليًا تعمل على تثبيط الخلايا السرطانية بشكل يؤدي إلى تدمير هائل للخلايا، مما يسبب تسممًا شديدًا للجسم وفي المقابل، فإن الدواء الجديد يُظهر آثارًا جانبية أقل ويتحمله الجسم بشكل أفضل.

وأضاف الباحثون أن الدراسات ما قبل السريرية أظهرت أن الدواء يقلل من معدل نمو الورم بنسبة 70%، وهو ما يُعتبر تحسنًا كبيرًا مقارنة بالأدوية الحالية، التي تُعتبر فعالة إذا قللت من نمو الورم بنسبة 30% على الأقل.

وذكرت الجامعة أن البحث شمل 10 أنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الكلى وسرطان المثانة وسرطان الكبد والساركوما وسرطان المبيض ويأمل الباحثون أن يسهم هذا الدواء في تحسين خيارات العلاج المتاحة ويُنافس أفضل الأدوية المضادة للأورام في العالم.