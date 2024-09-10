انت الأن تتابع خبر "وشك هينور من تاني".. أقوي وصفة طبيعية 100% لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد من أول استخدام.. جربيها الآن!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من السيدات والفتيات من تواجد الكثير من المشاكل التي تتعلق بنظارة ونعومة البشرة ويزداد البحث يوم بعد يوم للتعرف على وصفات طبيعية جميلة وبسيطة من أجل حماية البشرة من أي تلف أو تجاعيد والقضاء على الهالات السودة وتفتيح الجبد وهذا كل ما تحتاجه السيدة في البشرة والوجه ويمكنك التعرف على كل هذا من خلال استكمال هذا المقال باستخدام وصفة الفازلين والقرنفل بموقع دوت الخليج

وصفة الفازلين والقرنفل للبشرة

يعتبر القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن المغذية للجسم وأيضًا الفازلين الذي يساهم بصورة كبيرة في ترطيب البشرة ولكن في حالة جمعهم مع بعض يتم العثور على خليط قوي لعلاج مشاكل البشرة والتخلص من التجاعيد وهذا كالتالي:.

المكونات

عدد ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

عدد ملعقتين كبيرتين من الفازلين.

مقدار كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

طريقة التحضير والاستخدام

يمكنك علاج مشاكل البشرة بصورة بسيطة من خلال استخدام هذه الوصفة دون الحاجة لمواد كيميائية تضر بصحة البشرة وتفسد جمالها وهذا كالتالي:.