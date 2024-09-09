انت الأن تتابع خبر "طلعت خبرة بجد" .. خبيرة التجميل هويدا نصار تكشف عن ماسك سريع وفعال لتفتيح البشرة .. مش هتروحي الكوافير تاني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من الخبراء في مجال التجميل يؤكدون على ضرورة العناية بالبشرة لكي نتجنب ظهور علامات كبر السن بشكل مفرط، هذا وقد قالت هويدا نصار الخبيرة في مجال التجميل أن ماسك لبان الدكر مفيد للبشرة وتتم طريقة تحضيره عن طريق إحضار كمية من لبان الدكر، ثم نصفيه من الشوائب وننقيه جيدا وننقعه في ماء ساخن وذلك لمدة يومين حتى يذوب بالكامل، و في حالة أنه لم يذوب بشكل كامل قومي بوضعه في الميكرويف وبعدها صفيه من الماء ثم قومي بوضعه على النار حتى يصل لمرحلة الغليان، من ثم ضعي ملعقة نشا ويفضل أن توضع وهو بارد لتجنب التكتل، قلبي حتى يتكون معك قوام يشبه المهلبية دعيه يبرد ثم وزعيه على مناطق جسمك وخاصة الأماكن الداكنة منها.

مميزات لبان الدكر

يحتوي لبان الدكر على العديد من الفوائد للبشرة مثل:

المساعدة في التقليل من حبوب الشباب.

إزالة الجلد الميت.

يعتبر مكونا أساسيا في العطور ومواد التجميل.

يساعد في التئام الجروح.

يعتبر محسنا لمذاق الطعام.

فوائد نشا الذرة

تزيل الزوائد الدهنية من البشرة.

تعمل على تبييض البشرة.

يرطب البشرة بسبب احتوائه على معدن الزنك.

نصائح قبل استخدام ماسك لبان الدكر