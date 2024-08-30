انت الأن تتابع خبر حياتك هتتشقلب 360 درجة.. عشبة مشهورة محدش كان يتخيل مفعولها الجبار هتشقلب حياتك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتوي عشبة الشيح على مكونات هامة تساعد في تقليل تساقط الشعر، وتستخدم أيضا في تصنيع الصابون والعديد من مستحضرات التجميل والعطور، تستخدم في العديد من الوصفات الطبيعية للشعر حيث تساهم في تغذية وتقوية جذور الشعر، مما يساعد في زيادة طوله وكثافته، بالإضافة إلى ذلك فإنها تساهم أيضا في تنظيف فروة الرأس من الفطريات والبكتيريا التي تسبب القشرة، وتساعد في علاج مشاكل الصلع فضلا عن ترطيب وتنعيم الشعر بشكل جيد.

وصفة عشبة الشيح للشعر

نظرا للاستخدامات المتعددة لعشبة الشيح في تحسين الشعر، سنقوم بتحضير وصفة طبيعية لتكثيف وطوله من خلال جمع المكونات التالية:

ملعقة واحدة فقط من عصير الخرشوف.

ملعقة واحدة فقط من العسل.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من مسحوق القرفة.

نصف كوب فقط من القطران.

كمية قليلة فقط من أوراق عشبة الشيح.

طريقة تحضير وصفة عشبة الشيح للشعر

تتضمن طريقة إعداد وصفة عشبة الشيح للشعر ما يلي:

إحضار وعاء مناسب.

نضع أوراق عشبة الشيح في الوعاء.

وضع الوعاء على النار ونستمر في التقليب.

نحن نعتني بغلي أوراق الشيح مع القطران للحصول على سائل بلون أسود.

إضافة مسحوق القرفة والعسل وعصير الخرشوف وزيت الزيتون.

نخلط جميع المكونات معا.

تطبيق المزيج على فروة الرأس.

تدليك المنطقة برفق.

تحقيق النتائج المرجوة خلال الأسابيع الأولى فقط من الاستخدام.

نصائح للحفاظ على صحة الشعر

يمكن للجميع الحفاظ على صحة الشعر من خلال الالتزام ببعض النصائح التالية: